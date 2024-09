Javier Bardem devrait jouer dans « El Ser Querido », de Rodrigo Sorogoyen

SAN SEBASTIAN — Javier Bardem, qui est venu à San Sebastián pour recevoir son prix Donostia 2023 récompensant l’ensemble de sa carrière, a annoncé qu’il jouerait dans « El Ser Querido », le prochain film de Rodrigo Sorogoyen. « Les Bêtes », du réalisateur, a remporté le César du meilleur film étranger en 2023, devançant quatre lauréats du Festival de Cannes.

Bardem jouera aux côtés de Vicky Luengo, star de la série télévisée très populaire de Sorogoyen « Riot Police » dans une histoire écrite par Sorogoyen et sa co-scénariste de longue date Isabel Peña, que Bardem a décrit lors d’une conférence de presse du Donostia Award comme un « drame père-fille » qui se retrouvent après de nombreuses années.

Selon le synopsis du film, « El Ser Querido » raconte l’histoire d’un réalisateur de cinéma acclamé et de sa fille, une actrice sans succès, qui tournent un film ensemble après des années d’éloignement et un passé difficile dont aucun d’eux ne veut parler.

« El Ser Querido » fait partie d’une première série de six longs métrages d’auteur annoncés par Movistar Plus+, le principal opérateur espagnol de télévision payante et de SVOD, dont le soutien garantira que ce film sera l’un des plus importants films espagnols en tournage en 2025. Le tournage débutera en janvier sur l’île canarienne de Fuerteventura. Sorogoyen a été vu pour la dernière fois à la Mostra de Venise, où il a présenté sa dernière série, « The New Years ».

Les coproducteurs du film sont Caballo Films, El Ser Querido AIE et Le Pacte (France), financés par l’ICAA avec le soutien du programme Creative Europe Media. A Contracorriente Films distribuera le film en Espagne. Movistar Plus+ détient les droits de première diffusion TV. Les Affranchis s’occupent des ventes internationales.

Lors de la conférence de presse du Prix Donostia, interrogé sur son éventuelle résurgence de la question des droits de l’homme, Bardem a déclaré que les gens ne pouvaient pas s’autocensurer sur ces questions, poursuivant immédiatement en fustigeant le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour ses attaques contre Gaza, les qualifiant de « totalement inadmissibles, terribles et déshumanisantes ».

Les dirigeants israéliens, sous leur gouvernement le plus radical, qui n’était « pas représentatif » de la communauté juive, commettaient des « crimes contre l’humanité et le droit international », a affirmé Bardem, ajoutant que les attaques dévastatrices du Hamas du 7 octobre ne pouvaient justifier la punition collective des Palestiniens.

Bardem a exhorté les puissances mondiales, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, à reconsidérer leur « soutien inconditionnel » à Israël et a appelé la Cour pénale internationale à demander des comptes aux responsables.

Après avoir dédié l’Oscar 2008 du meilleur second rôle masculin à sa mère, l’actrice et militante Pilar Bardem, Javier Bardem a déclaré lors de la conférence de presse de Saint-Sébastien qu’il se voyait toujours comme « le fils de Pilar ». « Je ne veux pas être autre chose », a-t-il ajouté.