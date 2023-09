Javier Assad a du mal avec son commandement lors de la défaite 6-2 des Cubs de Chicago contre les Diamondbacks de l’Arizona lors du premier match d’une série de 4 matchs – Twin Cities

Le commandement de Javier Assad a été un élément essentiel de son succès dans les grandes ligues.

Depuis sa transition vers la rotation il y a un mois, cela a servi de base à sa capacité à donner aux Cubs de Chicago des départs de qualité. Après avoir connu le début le plus intense de sa carrière avec huit manches blanchies à Cincinnati, Assad a cherché à prendre le commandement lors d’une défaite 6-2 jeudi soir contre les Diamondbacks de l’Arizona.

« J’ai essayé de progresser manche par manche et j’ai essayé de maintenir le score aussi bas que possible », a déclaré Assad par l’intermédiaire d’un interprète. « Mais j’ai vraiment eu du mal avec le commandement.

« J’ai un peu trop quitté les terrains dans la zone de frappe aujourd’hui donc je pense que cela a peut-être contribué à cela. »

La défaite lors du premier match d’une série de quatre matchs à Wrigley Field a fait chuter les Cubs à deux matchs des Milwaukee Brewers, inactifs. Les Diamondbacks, quant à eux, se sont rapprochés à trois matchs des Cubs pour la deuxième place de wild card de la Ligue nationale.

Assad a accordé trois points et dispersé sept coups sûrs en 5 1/3 de manches. Les Cubs (76-65) ont eu de la chance que davantage de balles bien frappées n’aient pas trouvé de trous. À l’inverse, ils n’ont pas eu de chance offensivement avec deux balles en tonneau atterrissant pour des flyouts et quatre autres retraits qui présentaient une moyenne au bâton attendue supérieure à 0,420.

Le jeu a mis fin à une autre balle durement touchée sans rien à montrer : une vitesse de sortie de 101,1 mph et 0,580 xBA sur le grounder pointu de Seiya Suzuki jusqu’au troisième but avec des coureurs dans les coins.

« Si c’est à 5 pieds vers la gauche, Seiya est deuxième et deux points arrivent et continuent comme ça », a déclaré Nico Hoerner, qui a réussi deux coups sûrs. « Tout ce qui compte. Nous avons beaucoup de matchs contre eux à l’avenir, donc tout s’additionne.

La constance que les Cubs ont vue de la part d’Assad depuis son arrivée dans la rotation le 5 août est la raison pour laquelle il est devenu si précieux car il utilise l’excellente défense derrière lui pour produire des sorties de qualité. Il est entré jeudi avec une MPM de 1,95 et une moyenne de 0,212 lors de ses cinq départs au cours du mois dernier.

Assad n’avait pas attiré beaucoup d’attention en dehors de l’organisation des Cubs lorsqu’il était mineur, car il ne possède pas les éléments accrocheurs qui deviennent remarquables lorsqu’un joueur gravit les échelons du système.

Assad, 26 ans, est un excellent exemple organisationnel d’avoir l’opportunité d’aider l’équipe qui l’a recruté du Mexique alors qu’il était adolescent à revenir en séries éliminatoires.

« Nous nous concentrons tellement sur les espoirs qu’il y a une tonne de gars là-bas qui essaient de prouver chaque jour qui ils sont et qu’ils méritent d’être des grands joueurs et de rester », a déclaré jeudi le manager David Ross. « Javy est certainement une de ces belles histoires. »

Stroman franchit une nouvelle étape dans sa préparation

Le droitier Marcus Stroman a lancé un entraînement au bâton de 29 lancers en direct jeudi en Arizona, la prochaine étape de sa progression.

C’est la première tension artérielle vivante qu’il a lancée depuis son arrivée au complexe des Cubs à Mesa, en Arizona, alors qu’il se remet d’une déchirure du cartilage de la côte droite qu’il a subie le 13 août. Stroman n’a pas lancé pour les Cubs depuis le 31 juillet en raison d’une inflammation de la hanche droite. cela a nécessité du temps sur la liste des blessés. Il devait revenir le 6 août, mais la nouvelle blessure aux côtes l’a maintenu sur l’IL et a fixé un calendrier inconnu pour son retour.

Lancer BP en direct est une étape encourageante, et l’équipe veut voir comment son corps réagit vendredi.

« Je pense qu’il est en avance sur le calendrier par rapport à ce que je pensais, donc c’est une bonne nouvelle, mais il suffit d’un seul lancer pour le faire reculer », a déclaré Ross. « Être blessé, c’est juste, vous revenez en arrière. Vous ne savez pas à quel point l’enclos des releveurs est intense ou les BP en direct, quand il doit d’abord couvrir dans un jeu ou des BP en direct ou sauvegarder une base. De petites choses peuvent apparaître et vous rendre à nouveau douloureux ou aggraver la blessure.

«C’est beaucoup d’attente et de voir. Il y a un long processus pour le récupérer. Il travaille pour revenir pour pouvoir nous aider, mais il lui reste encore un peu de temps avant de pouvoir venir ici et nous aider à concourir.

Ross ne s’inquiète pas de la façon dont il réintégrerait Stroman dans le mix, même si son retour se produit vers le début des séries éliminatoires.

« Je veux autant de bons joueurs que possible », a déclaré Ross. « Stroman est vraiment un bon joueur. … On ne prend pas certains des meilleurs athlètes de la ligue et on ne les laisse pas de côté simplement parce qu’ils n’y étaient pas. Vous essayez de trouver, où se situe-t-il ? Quelle est la meilleure solution ? Avons-nous des trous ? Où est le trou ?

« Ce qu’est ce rôle pour lui sera encore défini à mesure qu’il continuera à être en bonne santé, espérons-le, et nous le découvrirons alors. »

Seiya Suzuki est en pleine forme

Il s’avère qu’une pause mentale lors d’un bref banc il y a un mois était exactement ce dont Suzuki avait besoin pour retrouver la confiance.

Le voltigeur droit des Cubs a été particulièrement enfermé depuis le 18 août, atteignant 0,382 avec un pourcentage de base de 0,429 et avec une moyenne de 0,737 lors de ses 20 derniers matchs jeudi. Ses 10 doubles et 16 coups sûrs supplémentaires ont mené les majeurs au cours de cette période, tandis que ses 56 buts au total étaient à égalité au troisième rang.

Ross a déclaré que la clé a été la mentalité de Suzuki et la façon dont il a été capable de gérer le match lorsqu’il était sur le banc le mois dernier.

« Quand vous n’avez pas le succès auquel vous êtes habitué, vous pouvez vous en vouloir un peu et nous nous dictons des pensées négatives lorsque les choses ne vont pas bien », a déclaré Ross. « Il est dans une position de confiance. Il est revenu avec une joie de jouer au baseball, du genre, hé, je vais sortir ici et m’amuser. Vous voyez à quel point il s’amuse. Vous voyez la production et ensuite la confiance s’installe.

« C’est le joueur que je pensais avoir. »

