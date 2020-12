Javier Aguirre est l’un des managers les plus performants du Mexique. Photo par TF-Images / Getty Image

Monterrey a confirmé lundi la nomination de l’ancien entraîneur-chef du Mexique Javier Aguirre, ramenant le joueur de 62 ans en Liga MX pour la première fois en près de 20 ans.

« El Vasco » a été l’exportation d’entraîneurs la plus réussie du Mexique, ayant des séjours à Osasuna, Atletico Madrid et Espanyol, ainsi que les équipes nationales du Japon et de l’Égypte.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Des sources ont déclaré à ESPN Mexico qu’il avait signé avec le club pendant deux ans.

« Je vais essayer de répondre à vos attentes », a déclaré Aguirre dans un déclaration. « J’essaierai de rendre l’affection que les fans nous donneront sans aucun doute et ont donné à l’équipe pendant tant d’années. [winning] titres. «

Aguirre entre dans un club qui a remporté le titre Apertura 2019, est toujours le détenteur en titre de la Ligue des champions de la CONCACAF et possède l’une des équipes les plus chères des Amériques, avec des joueurs tels que Vincent Janssen, Jesus Gallardo, Maximiliano Meza et Carlos Rodriguez.

L’ancien entraîneur Antonio Mohamed a été libéré du club le 25 novembre, après que Rayados soit tombé contre le minnow Puebla lors de la ronde de play-in des séries éliminatoires de la Liga MX.

Aguirre avait précédemment déclaré lors d’entretiens qu’un retour au Mexique ne l’intéressait pas à ce stade de sa carrière, indiquant qu’il préférait un emploi dans la Major League Soccer ou dans la Ligue japonaise.

Il a entraîné son pays aux Coupes du monde 2002 et 2010, le Mexique étant sorti en huitièmes de finale à ces deux occasions.