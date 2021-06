Javid s’engage à examiner les règles de l’école Covid alors que des milliers d’élèves s’auto-isolent

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, s’est engagé à revoir les mesures contre les coronavirus dans les écoles, après que des milliers d’élèves ont été invités à s’isoler.

Les parents qui travaillent à travers le pays ont du mal alors que des «bulles» de classe entière sont renvoyées à la maison, souvent jusqu’à 10 jours, après qu’un contact a été testé positif pour le virus.

M. Javid a fait cette promesse alors qu’il subissait la pression des députés conservateurs qui l’ont exhorté à reconnaître que les enfants avaient « assez souffert » pendant la pandémie.

M. Javid, qui n’a pris le poste que samedi soir après la démission de son prédécesseur Matt Hancock après avoir admis qu’il avait enfreint les restrictions de verrouillage pour mener une affaire, a déclaré qu’il espérait faire une annonce sur les écoles « dès que possible ».

Il étudierait un essai actuellement en cours dans certaines écoles, qui tente d’utiliser des tests Covid réguliers, au lieu de renvoyer les jeunes chez eux pour s’auto-isoler, afin de limiter la propagation de la maladie.

M. Javid a également promis aux députés qu’il examinerait si le gouvernement pourrait ou non aller « plus loin » dans le but de maintenir les enfants à l’école, au milieu d’une augmentation des cas de la variante Delta.

Il a été pressé par le député conservateur et ancien ministre de la Santé Steve Brine, qui lui a demandé : « Nos jeunes n’ont-ils pas assez souffert ?

M. Javid lui a dit : « C’est une question très importante et quelque chose sur lequel je me suis concentré dès le premier jour de mon travail. « J’espère pouvoir en dire plus à ce sujet dès que possible ».

M. Javid a également suggéré qu’il réexaminerait l’utilisation de masques dans les écoles, car les cas continuent d’augmenter.

Les écoles secondaires ont été autorisées à abandonner l’utilisation de masques il y a des semaines, avant que la variante Delta ne s’installe à travers le Royaume-Uni.

Mais certains syndicats ont appelé à leur réintégration, pour aider à contenir la propagation du virus dans les écoles.

La rangée a éclaté alors que 22 868 autres cas de Covid-19 ont été confirmés au Royaume-Uni, la plus forte augmentation quotidienne depuis le 30 janvier.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a averti M. Javid que ses plans de lever de nouvelles restrictions de verrouillage le mois prochain pourraient affecter les écoles.

« Aujourd’hui, nous avons vu le taux de cas le plus élevé depuis janvier », a-t-il déclaré.

« Si ces tendances se poursuivent, nous pourrions atteindre 35 000 à 40 000 cas par jour d’ici le 19 juillet.

« Cela signifiera un Covid plus long … cela signifiera plus de perturbations dans la scolarité, pour certains cela signifiera une hospitalisation. »