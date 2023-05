Javicia Leslie dit que son HBCU l’a préparée pour Hollywood

Javicia Leslie est de retour en action avec un nouveau rôle principal dans Double vie.

Le film est un mystère de meurtre avec une torsion, qui suit une veuve en deuil alors qu’elle apprend de la maîtresse de son défunt mari que sa mort n’était pas un accident. Les deux femmes forment une alliance improbable pour découvrir la vérité derrière son meurtre et démasquer l’homme qu’elles aimaient toutes les deux. Leslie joue « l’autre femme », qui ignorait complètement que son amant était marié, mais elle s’avère finalement être d’une grande aide pour la veuve.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

De toute évidence, grâce à son rôle d’évasion en tant que Batwoman, il n’est pas surprenant que Leslie parle de cette action. Cependant, lorsque nous lui avons demandé ce qui l’intéressait le plus dans son rôle dans Double vie elle a révélé que ce n’était pas seulement le physique qui l’avait attirée.

« Chaque fois que je me bats dans un film, je suis là pour ça, et chaque fois que je peux utiliser des armes à feu et des choses comme ça et que vous avez un bada **, un type d’action, je suis tout ce que je suis ici pour ça », a déclaré Javicia à BOSSIP. « Ce qui m’a vraiment intéressé, c’est le fait que c’était un thriller mené avec des femmes, parce que je n’avais pas vu ça depuis longtemps. Je me souviens avoir grandi et le voir tout le temps. Ce qui s’est passé? Dans les années 90 et au début des années 2000, nous avions l’habitude d’avoir des thrillers amusants et cool des années 90 avec des femmes comme Sandra Bullock et des trucs comme donner un coup de pied à un **, puis c’est comme si ça s’était envolé. Donc, pour pouvoir raconter cette histoire, c’était probablement la raison initiale. « Alors c’est drôle parce que tu as parlé de sauver la veuve », a ajouté Javicia. «Je pense que c’était le conflit pour moi, parce que je savais que je ferais face à la honte. Je voulais raconter cette histoire de honte. Comment vivre cela, se sentir mal, même si vous ne l’avez pas fait correctement ? Dommage pour cette position dans laquelle tu es. Comme si tu étais le méchant.

Il s’avère que le fait d’avoir quelque chose pour quoi se battre est un facteur déterminant dans la façon dont Javicia choisit ses rôles.

« Cela ne doit pas nécessairement être un combat physique », a déclaré l’actrice à BOSSIP. « Juste comme, ‘Pour quoi dois-je me battre là-dedans?’ Je pense que chaque personnage a quelque chose pour quoi se battre, mais selon la durée du film, peut-être que nous ne pourrons pas montrer le combat de tout le monde. J’adore quand je peux jouer dans ce monde. Qu’est-ce que c’est? Est-ce que je me bats pour ma famille ? Est-ce que je me bats pour une carrière ? Est-ce que je me bats pour ce en quoi je crois ? J’aime quand il y a comme un désir ardent pour quelque chose, parce que ça me donne de l’énergie dans chaque conversation, parce que je sais ce que je veux. Je sais quel est l’objectif global. Utilisons simplement les circonstances de mon personnage Jo dans Double vie. L’objectif global est que je veux trouver son assassin parce que cet homme que j’aime, quelles que soient les circonstances, a été tué. Maintenant, je veux trouver ce tueur. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas me reposer, jusqu’à ce que je découvre qui sont ses assassins.

Une fois que vous aurez vu le film, vous apprécierez d’autant plus les talents de combattante de Javicia. Mais nous lui avons demandé si son entraînement au combat avait déjà été utilisé dans une situation réelle et elle nous a fait savoir qu’elle préférait de loin se cacher derrière un mur et appeler le 911 avant de combattre un méchant hors plateau.

« Je ne suis pas un super-héros dans la vraie vie », a ri Leslie. « Je pense qu’il est important que toutes les femmes soient formées à un certain type d’art martial et qu’elles sachent utiliser des armes. Oui, des couteaux de poche et des choses comme ça. Je pense qu’il est important de toujours se protéger, mais je ne pense pas que vous devriez aller courir chercher des choses.

Nous non plus ! Double vie est actuellement disponible sur demande et en numérique, alors assurez-vous de le vérifier.

Appuyez sur le flip pour lire la réponse de Javicia sur la façon dont la fréquentation d’une HBCU (Hampton University) l’a préparée pour Hollywood.