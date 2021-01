Kailyn Lowry, star de « Teen Mom », donne naissance à son 4e bébé

Javi Marroquin et Lauren Comeau sont faits, mais le Adolescent maman 2 la star nie que cela ait quelque chose à voir avec son ex-femme Kailyn Lowry.

Javi a dit En contact le mardi 19 janvier, « Bien que j’aie essayé d’éviter une situation il a dit / elle a dit [by] en restant silencieux, les accusations que Lauren a portées contre moi cet après-midi sur Instagram sont fausses. « Il a ajouté: » Mon seul objectif en ce moment est de créer des relations coparentales saines avec Lauren et Kail pour le bien de mes garçons et de m’améliorer. «

Lauren et Javi ont accueilli leur fils Eli en 2018 et s’est fiancé en juin 2019. Il partage également son fils de 7 ans Lincoln avec Kailyn.

Plus tôt dans la journée, Lauren a publié une vidéo Instagram accusant son fiancé de l’avoir trompée avec Kailyn, bien qu’elle ait depuis supprimé le clip.

«J’ai fait face à ma juste part de trahison et de douleur toute ma vie, mais ce que j’ai appris aujourd’hui, ce que j’ai découvert aujourd’hui – des enfants quand même – me donne l’impression que les trois dernières années, ils viennent de en attendant que cela se produise », a déclaré Lauren en larmes, selon le média.