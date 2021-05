Javi Marroquin, ex de maman adolescente Kailyn Lowry, révèle la nouvelle cour arrière de la maison du Delaware avec terrasse et piscine avec toboggan

JAVI Marroquin a donné aux fans un aperçu de l’immense cour arrière de sa maison au Delaware.

le Adolescent maman 2 star – qui est Kailyn Lowry‘s ex-mari – a montré son immense piscine, avec un toboggan géant et un panier de basket.

9 Javi Marroquin a montré l’arrière-cour de sa maison au Delaware Crédit: Instagram

Javi, 28 ans, s’est rendu dans ses histoires Instagram pour partager plusieurs clips de sa cour tout en jouant avec des pistolets à eau avec Eli, le fils de deux ans qu’il partage avec l’ex Lauren Comeau.

La vaste piscine dispose d’un élégant bord incurvé à une extrémité et de deux chaises longues.

Il y a aussi un patio chic donnant sur la piscine avec un sol gris qui s’étend sur toute la longueur de la maison.

Javi a exposé le canapé en rotin d’angle en L décoré de coussins beiges qu’il a placés dans un coin ombragé de la terrasse.

9 La piscine dispose d’un toboggan aquatique incurvé gris

9 Il a un bord incurvé et des chaises longues à une extrémité Crédit: Instagram / @ javim9

9 Il y a un panier de basket pour ses deux fils, Eli, deux ans, et Lincoln, sept ans Crédit: Instagram / @ javim9

Il a acheté la maison de quatre chambres et trois salles de bain pour 258000 $ en juillet 2018 après son divorce avec Kailyn.

Plus tôt ce mois-ci, le Maman ado Star a vendu la maison de quatre chambres au Delaware il a partagé avec Kailyn pour 295 000 $.

Le Sun a révélé en exclusivité qu’ils avaient acheté la maison ensemble en août 2013 pour 214 900 $.

La maison est restée dans leurs deux noms même après leur divorce en 2016 jusqu’à ce que Javi retire Kail de l’acte le 16 mars 2021, a confirmé un greffier du Delaware au Sun.

9 Le patio dispose d’un canapé en rotin avec des coussins beiges Crédit: Instagram / @ javim9

9 Le porche était orné de balustrades blanches (vu, son fils Eli) Crédit: Instagram / @ javim9

Pendant ce temps, Kailyn a provoqué des ondes de choc l’année dernière lorsqu’elle a affirmé Javi a essayé de la rencontrer dans un parking.

Javi était fiancé à sa petite amie Lauren à l’époque.

Quand Kailyn a été en colère contre lui pour sa réticence à aller chercher leur fils Lincoln, elle a hurlé: «Vous allez me traiter comme ça.

«Oh, c’est pour ça que tu as essayé de me baiser mardi? Dans le parking de Wawa, pendant que ta copine est à la maison avec ton fils… la semaine dernière.

9 Javi – qui est l’ex-mari de Kailyn Lowry – a acheté la maison en 2018 Crédit: MTV

9 Il y a vécu avec Lauren Comeau jusqu’à la fin de l’année dernière Crédit: Instagram

«Il s’est garé dans le parking de Wawa pendant que je prenais de l’essence et m’a dit ‘hey quoi de neuf? puis il a ouvert la porte et s’est dit: « Je veux te baiser clairement et simplement. » J’ai dit ‘au revoir Javi.’ «

Elle a ajouté: «Alors vous êtes prêt à venir à Middletown pour me baiser mais vous ne viendrez pas ici pour chercher votre fils? Seulement si cela vous profite d’une manière sexuelle. »

Après les allégations, Lauren est retournée dans son État d’origine, le Maine, avec Eli, deux ans, avant de s’installer dans le Delaware.

Kailyn a récemment admis qu’elle «Aurait pu réussir» son mariage avec Javi, mais ont dit qu’ils étaient trop jeunes pour se marier.

9 Lauren – qui est la mère d’Eli – a déménagé après des rumeurs selon lesquelles Javi aurait « tenté de tricher » avec Kailyn Crédit: Instagram

Ils se sont mariés en 2012 à l’âge de 20 ans et ont divorcé cinq ans plus tard en 201 et sont parents à leur fils de sept ans, Lincoln.

Elle a dit sur elle Bébé Mamas No Drama podcast: « Ce qui se résumait à des langages d’amour complètement différents.

« Avec le recul, est-ce que je pense que ça aurait pu marcher? Ouais, je pense que ça aurait pu marcher mais nous étions jeunes et nos langues d’amour sont très, très différentes.

« J’espère que quelle que soit la relation dans laquelle il évolue, ils se comprennent mieux et y parviennent. »