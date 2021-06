Javi Marroquin de TEEN Mom serait en train de romancer modèle Michelle Martinez.

Il a été vu en train de serrer Michelle dans ses bras après avoir été accusé d’avoir trompé son ancienne fiancée, Lauren Comeau.

Michelle a partagé deux photos étreignant Javi sous-titrées: « Le week-end de combat signifie que je retrouve mon favori dans ma ville préférée. »

L’année dernière, Kailyn réclamé sur Maman adolescente 2 Javi a essayé de la « f ** k » dans un parking de Wawa fin 2019.

le MTV La star était en colère contre son bébé papa pour ne pas avoir voulu venir à mi-chemin pour récupérer leur fils de sept ans, Lincoln.

Après que les allégations ont fait surface, un Lauren au cœur brisé a déménagé de La maison de Javi au Delaware et retourna dans son état natal du Maine avec leur fils, Eli.

Le joueur de 29 ans s’est finalement réinstallé dans le Delaware, et Javi a déclaré à propos de sa rumeur de tricherie: « J’avais tout ce que je voulais. Tout ce dont j’ai rêvé et j’ai tout gaché.

« La plus grande personne de ma vie que j’ai blessée… je ne sais pas si elle sera un jour réparable, mais je prie pour qu’elle le soit et qu’un jour elle redevienne comme elle aurait toujours dû être. »

Mais il semble que ni Lauren ni Kailyn n’aient été dupe du sentiment de Javi.

À quelques heures d’intervalle (Lauren étant la première), ils partagé la même citation sur « faire semblant d’être une bonne personne ».

Le message disait: « Si vous faites autant d’efforts pour être une bonne personne que vous faites semblant d’être une bonne personne, vous pourriez en fait être une bonne personne. »

Kailyn a récemment partagé une vidéo sous-titrée : « En l’honneur du match de championnat de @lincmarroquin ce soir ! Ils ont travaillé si dur cette saison et j’adore le regarder et ces enfants jouer avec tellement de cœur !





« Merci à tous les parents et entraîneurs pour une belle saison! C’est parti AIGLES ! 6h.

Le clip a vu Kailyn et Lincoln faire une poignée de main secrète, ainsi que son équipe de football s’entraînant.

Aux yeux d’aigle les fans ont également vu Javi dans la vidéo.

Kailyn partage son fils Isaac avec Joe Rivera.

Elle a également un fils Lincoln avec Javi et deux fils, Lux et Creed, avec Chris.

Kailyn partage son fils Isaac avec Joe Rivera et a également un fils Lincoln avec Javi et deux fils, Lux et Creed, avec Chris.[/caption]

Javi a déclaré à propos de sa rumeur de tricherie: « J’avais tout ce que je voulais. Tout ce dont je rêvais et je l’ai foiré’[/caption]