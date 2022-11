Javi Hernandez Brace aide le Bengaluru FC à battre le FC Goa et à mettre fin à une course sans victoire

Un doublé de Javi Hernandez a mis fin à la série de cinq matches sans victoire et de quatre matches sans but du Bengaluru FC alors qu’ils remportaient une victoire 2-0 contre le FC Goa en Super League indienne (ISL) au stade Jawaharlal Nehru samedi. Les Blues ont également décroché leur première feuille blanche depuis leur ouverture de la saison en infligeant aux Gaurs leur première défaite à domicile de la saison.

Les deux équipes ont apporté quelques modifications à leurs alignements. Le milieu de terrain du FC Goa Edu Bedia s’est retrouvé sur le banc alors que Princeton Rebello prenait sa place dans le onze de départ. L’autre changement pour les hôtes comprenait Noah Wail Sadaoui dans la formation alors que Redeem Tlang est tombé sur le banc. Alan Costa et Bruno Silva ont été déposés sur le banc du Bengaluru FC en tant qu’Aleksandar Jovanovic, et Prabir Das a commencé le match.

Dans les deux premières minutes, le FC Goa a poussé en avant avec Alvaro Vazquez, qui a sprinté dans la surface et a réussi son tir dans un angle serré. L’effort cadré a été récupéré confortablement par Gurpreet Singh Sandhu, qui avait couvert son poste proche.

Javi Hernandez a sorti l’impasse et a mis fin à la sécheresse de buts du Bengaluru FC à la 27e minute. Anwar Ali a été fermé par Roy Krishna alors qu’il sortait le ballon de la défense – Krishna a mis Hernandez au but et l’Espagnol l’a calmement passé devant Dheeraj Singh pour donner aux Blues leur premier but depuis Matchweek 2.

À la 37e minute, Gurpreet était à fond pour repousser le coup franc de Vazquez vers la sécurité. À l’autre bout, dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, Dheeraj est sorti de la surface vers le flanc droit et a éliminé Krishna. Le gardien du FC Goa n’a vu qu’un carton jaune pour sa faute sur l’attaquant fidjien.

En seconde période, le FC Goa est parti du pied avant. Cependant, c’est le Bengaluru FC qui a doublé son avantage à la 57e minute. Alors que les Gaurs se précipitaient vers l’avant, les Blues ont fait irruption sur le comptoir avec Udanta Singh, qui l’a transmis à Hernandez. L’Espagnol est entré dans la surface, a contourné le gardien et a calmement glissé le ballon dans un filet vide.

À dix minutes de la fin, Krishna a reçu un long ballon de la défense et a tenté de le faire passer au-dessus du gardien. Le ballon a navigué au-dessus du gardien et était à quelques centimètres du deuxième poteau. À l’autre bout, dans la minute suivante, Ali en a lancé un vers le coin supérieur gauche du but. Gurpreet Singh a produit un arrêt opportun alors qu’il a mis le bout des doigts dessus et l’a mis derrière pour un corner.

Après la défaite, le FC Goa reste quatrième, à trois points du Odisha FC, troisième, tandis que le Bengaluru FC passe de la dixième à la huitième position, à trois points du Chennaiyin FC. Le prochain match des Gaurs sera une visite au Mumbai City FC le 1er décembre. Pendant ce temps, le Bengaluru FC rentrera chez lui pour accueillir l’ATK Mohun Bagan FC le 3 décembre.

