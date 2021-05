Javi Gracia: Valence limoge l’entraîneur-chef après sa défaite contre Barcelone | Actualités du football

Valence a limogé l’entraîneur-chef Javi Gracia après la défaite 3-2 de dimanche contre Barcelone.

Le club de la Liga a récolté trois points lors de ses six derniers matches de championnat et occupe le 14e rang du classement, à seulement six points d’avance sur les places de relégation avec quatre matches à jouer dans la campagne en cours.

Image:

Lionel Messi a marqué deux fois alors que Barcelone venait de l’arrière pour battre Valence 3-2 dimanche



Un communiqué du club a déclaré: « Le club tient à le remercier publiquement pour son travail et son dévouement pendant son temps à entraîner l’équipe, et lui souhaite la meilleure des chances pour l’avenir. »

L’ancien défenseur de l’Espagne et de Valence, Salvador González ‘Voro’, prendra la tête de l’équipe première à titre intérimaire après le limogeage de Gracia.

L’ancien patron de Watford, Gracia, a été nommé pour un contrat de deux ans en juillet 2020.