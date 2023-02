Javed Khan Amrohi d’Andaz Apna Apna et Lagaan décède en raison d’une insuffisance pulmonaire; Rajkumar Santoshi le décrit comme un “intelligent et compréhensif” en hommage

L’acteur Javed Khan Amrohi n’est plus. L’acteur vétéran qui venait de toucher les années 70 est décédé des suites d’une insuffisance pulmonaire. Il semble qu’il ait été admis à l’hôpital de Surya où il est décédé vers une heure de l’après-midi. Javed Khan Amrohi a été presque alité pendant un an. L’acteur est connu pour le personnage d’Anand Akela d’Andaz Apna Apna. Rajkumar Santoshi a déclaré à ETimes qu’il était un acteur très favorable aux producteurs. Il a également déclaré que Javed Khan Amrohi n’avait pas reçu son dû de l’industrie. Il l’a décrit comme un acteur intelligent et compréhensif qui voudrait toujours améliorer la scène.

Akhilendra Mishra, que nous connaissons de Lagaan, a publié un message sur Facebook. Il disait: “Vinamra shraddhanjali Javed Khan saheb, behtareen abhineta, varishta rangkarmi IPTA ke sakriya sadasya (Humble hommage monsieur Javed Khan. Meilleur acteur, artiste senior, membre actif de l’IPTA).” Akhilendra Mishra et lui ont travaillé ensemble dans le film, Lagaan. Javed Khan Amrohi faisait également partie du film emblématique de Shah Rukh Khan, Chak De! Inde. Il a joué l’un des membres du personnel de soutien. Javed Khan Amrohi a joué le rôle de Barber Karim dans l’émission à succès Doordarshan, Nukkad.

Javed Khan Amrohi était un laissez-passer de FTII à Pune. Il a travaillé au théâtre. Il a fait plus de 100 films. Il faisait également partie de la célèbre troupe de théâtre IPTA.

Gut d’entendre parler #JavedKhanAmrohi La disparition de Bhai. Cela semble être une saison d’adieu. ?? Condoléances à sa famille, amis, collègues @iptamumbai ??#Nukkadd #Lagaanet ainsi de suite. pic.twitter.com/FpV17XMRO8 Danois Husain (@DanHusain) 14 février 2023

Javed Khan Amrohi faisait également partie de Sadak. C’est en effet une énorme perte pour l’industrie. Nous avons perdu de nombreux anciens combattants au cours des deux dernières années. Nous adressons nos condoléances à la famille!