Javed Akhtar brise le silence sur ce qui s’est passé lors de sa réunion à domicile avec Kangana Ranaut

Javed Akhtar a comparu devant le tribunal pour l’affaire de diffamation contre Kangana Ranaut. En 2020, l’actrice de Gangster a affirmé que lors de sa querelle avec Hrithik Roshan, le scénariste lui avait demandé de s’excuser auprès de la star de Krrish. Depuis lors, Kangana et Javed ont une bataille juridique alors que ce dernier a déposé une plainte en diffamation. Récemment, le parolier vétéran a accusé l’actrice de mentir dans une ancienne interview. Il a allégué que les déclarations faites par elle étaient fausses et fausses.

Tout a commencé en 2016 lorsque Kangana Ranaut avait une prise de bec avec Hrithik Roshan qui avait intenté une action en justice contre sa co-star de Krrish demandant des excuses pour un différend public concernant des commentaires sur leur relation présumée. Puis Javed Akhtar l’a invitée chez lui pour l’informer de la situation et selon lui, elle a poliment accepté de venir avec sa sœur Rangoli. Cependant, dans une interview en 2020, Kangana a déclaré qu’il l’avait menacée, Javed a donc déposé une plainte pour diffamation contre elle.

Selon les dernières informations, Javed Akhtar a fait une déclaration au tribunal métropolitain d’Andheri mardi. Il a partagé ce qui s’était exactement passé cette nuit-là chez lui. Le scénariste a déclaré qu’il ne connaissait pas Kangana Ranaut qui avait été invité par un ami familier, le Dr Ramesh Agrawal. Le médecin voulait lui donner des conseils sur les mesures à prendre pour faire face à la querelle de Hrithik Roshan. Il a en outre ajouté que l’actrice de Manikarnika ne devait pas écouter ses paroles et a quitté la maison avec sa sœur Rangoli.

Il a poursuivi en disant qu’il n’est pas vrai qu’elle était contrariée par ses commentaires malgré le fait qu’elle soit venue poliment à la réunion. Au tribunal, on a demandé à Javed Akhtar si Kangana et Rangoli étaient venus docilement chez lui. Répondant à cela, il a dit: « Vous attendez l’obéissance de Kangana, cela ne s’appelle pas l’obéissance, mais la possibilité de quelque chose … une sorte de solution. La réalité physique est qu’ils sont venus chez moi, mais l’obéissance n’est qu’une notion à l’esprit. «

Javed Akhtar a en outre mentionné qu’il l’avait informée de l’ordre du jour de la réunion sur appel. Il ne l’a pas invitée à discuter de la météo, de la situation politique ou des élections américaines en 2016. Néanmoins, il a changé de sujet lorsqu’il a compris qu’elle ne l’écouterait pas. Il a dit qu’il ne la connaissait pas personnellement mais qu’il aimait son travail d’acteur. Il a ensuite ajouté que tout ce que Kangana Ranaut avait dit dans l’interview était un mensonge.

Rappelant l’interview, lors de la mort de Sushant Singh Rajput, Kangana Ranaut avait affirmé que Javed Akhtar lui avait suggéré de s’excuser auprès de Hrithik Roshan et de sa famille car ce sont de grandes personnes. Selon elle, il a dit que si elle ne s’excusait pas, elle n’aurait nulle part où aller. Elle sera mise en prison et finalement le seul chemin qu’elle aura sera de se suicider. L’actrice a dit qu’il lui avait crié et crié qu’elle tremblait dans sa maison.