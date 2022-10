“J’avais vraiment le mal du pays”: certains élèves du Nord voyagent loin de chez eux pour aller au lycée

Lorsqu’Angelina Arrowmaker était prête à commencer l’école secondaire en 2017, elle et sa mère ont fait leurs valises et se sont envolées à 195 kilomètres vers le sud jusqu’à Yellowknife.

Ils ont fait le déplacement parce que l’école de la communauté d’origine d’Arrowmaker à Wekweètì, dans les Territoires du Nord-Ouest – avec une population d’environ 110 personnes et uniquement accessible toute l’année par avion – n’offre pas de cours au-delà de la 10e année.

“C’était vraiment difficile et j’avais vraiment le mal du pays”, a-t-elle déclaré. “Ma maison m’a manqué, ma chambre m’a manqué, ma famille m’a manqué.”

Arrowmaker est l’un des dizaines d’élèves du Nord qui déménagent chaque année loin de chez eux pour fréquenter l’école secondaire.

Les élèves peuvent terminer leurs études secondaires dans 22 des 33 communautés du territoire. Cependant, les écoles de huit d’entre eux n’offrent pas de cours au-delà de la 9e année, tandis que deux n’offrent que des cours jusqu’à la 10e année.

Arrowmaker a déclaré qu’elle avait grandi entourée d’amis et de sa famille et qu’il était difficile de déménager en ville. Son père a choisi de rester dans la communauté Tłı̨chǫ, mais leur a rendu visite à Yellowknife.

“Wekweètì est ma maison. Mais depuis que j’ai déménagé, même depuis que j’y retourne, c’est différent”, a-t-elle déclaré. “Ce ne sera plus jamais la même chose qu’avant.”

Arrowmaker avait du mal à se faire des amis à Yellowknife parce que ses camarades de classe se connaissaient depuis des années. Elle a également eu d’abord des difficultés en cours de mathématiques, échouant à son premier test, en raison des différences entre les systèmes scolaires.

Malgré les défis, Arrowmaker a déclaré que déménager dans la capitale était un bon choix car cela lui permettait d’apprendre à son niveau scolaire.

Cela peut être difficile dans de nombreuses petites communautés, a-t-elle ajouté, car les classes peuvent être un mélange d’élèves de différentes années.

Résidence étudiante « la plus chaleureuse possible »

Enterprise est la seule communauté des Territoires du Nord-Ouest qui n’a pas sa propre école. Au lieu de cela, les étudiants sont transportés par autobus à Hay River, à environ 39 kilomètres. Toutes les communautés sans école secondaire sont petites, certaines comptant moins de 100 personnes.

À l’ouest du Yukon, moins d’une poignée d’écoles n’offrent pas de cours après la 9e année. Les élèves de ce territoire peuvent accéder aux cours en ligne de la 10e à la 12e année, mais tout le monde n’a pas Internet à la maison.

Les étudiants qui déménagent de petites communautés à Whitehorse pour leurs études secondaires peuvent vivre à la résidence étudiante Gadzoosdaa, qui abrite environ 30 jeunes du Yukon et du nord de la Colombie-Britannique.

“Pour certains étudiants, c’est vraiment difficile de quitter la maison et d’être loin de leur famille et c’est pourquoi nous essayons vraiment d’avoir un environnement aussi chaleureux que possible pour eux”, a déclaré Mike Snider, directeur de la résidence.

Les étudiants bénéficient de conseils, d’un tutorat et d’une aide pour trouver un emploi à temps partiel. Un partenariat avec la Direction de l’éducation des Premières nations du Yukon propose également des activités culturelles, telles que la fabrication de perles et de tambours, ainsi que des aliments comme l’orignal et le saumon lorsqu’ils sont disponibles.

« C’est vraiment confortable ici », a déclaré Jayden Aubichon, élève de 11e année, qui fait un trajet de deux heures pour rentrer à Teslin la plupart des fins de semaine.

“On s’y habitue après un certain temps, comme les déplacements constants. Deux heures commencent à ressembler à une demi-heure.”

Aubichon a déclaré que déménager à Whitehorse pour l’école secondaire offre plus de ressources, de cours au choix et d’opportunités. Elle s’intéresse à la philosophie et envisage de suivre un cours de psychologie le semestre prochain.

Au Nunavut, où le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1997, les élèves peuvent terminer leurs études secondaires dans la salle de classe de chaque communauté.

Le ministère de l’Éducation offre un enseignement à distance pour les cours qui ne sont pas offerts dans toutes les écoles.

Rotation des enseignants, logement, Internet médiocre

Partout dans le Nord, les élèves peuvent faire face à des défis uniques tels que le roulement élevé des enseignants et des directeurs, des logements inadéquats, des barrières culturelles, le manque d’accès à un Internet fiable, rapide et abordable, ainsi que l’héritage des pensionnats et les traumatismes intergénérationnels.

Le taux d’obtention du diplôme de 12e année aux TNO en 2021 était de 60 % sur l’ensemble du territoire et de 45 % dans les petites collectivités. Au Yukon, il était de 74 % à l’échelle du territoire et de 65 % dans les collectivités rurales la même année.

En 2016, moins de 48 % des personnes âgées de 25 à 64 ans au Nunavut avaient un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, comparativement à 86 % au Canada.

Les étudiants du Nord qui obtiennent leur diplôme d’études secondaires et veulent aller au collège ou à l’université ont souvent besoin d’un rattrapage scolaire.

Un rapport du vérificateur général de 2019 a révélé que le système d’éducation du Nunavut comportait des obstacles qui rendaient difficile la réussite scolaire des étudiants et leur passage aux études postsecondaires et à l’emploi.

Un rapport publié en mars par un groupe fédéral examinant l’éducation postsecondaire dans le Nord a révélé que le système de la maternelle à la 12e année ne préparait pas les élèves à l’enseignement postsecondaire. Parmi les étudiants actuels et anciens qui ont répondu à un sondage, plus de 22 % avaient besoin d’au moins deux cours de perfectionnement pour satisfaire aux conditions d’admission.

Des efforts sont en cours dans les trois territoires pour s’améliorer.

Peu d’options postsecondaires à la maison

Parmi les étudiants qui poursuivent des études postsecondaires, beaucoup doivent quitter le Nord.

Arrowmaker, qui en est maintenant à sa deuxième année à l’Université Simon Fraser à Vancouver, étudie la physiologie biomédicale et prévoit travailler dans le domaine de la santé. Elle a dit qu’elle trouvait difficile de s’éloigner si loin de sa famille.

L’Université du Yukon est la seule université au nord du 60e au Canada après sa transition du Collège du Yukon en 2020. Le Collège Aurora dans les Territoires du Nord-Ouest devient une université polytechnique, tandis que le Collège de l’Arctique du Nunavut est la seule école postsecondaire du territoire le plus à l’est.

Nunavut Sivuniksavut, un programme collégial agréé à Ottawa, aide à préparer les étudiants inuits aux études postsecondaires.

“Lorsque les étudiants viennent chez nous, ils essaient l’université pour la première fois”, a déclaré la directrice générale Lynn Kilabuk. “Parce que c’est une petite école, vous obtenez un peu plus d’attention individuelle.”

Kilabuk a déclaré que le programme, axé sur la culture et l’histoire inuites, aide à donner aux élèves un sentiment de fierté et de conscience de soi.

Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.