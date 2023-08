J’avais une terrasse sur le toit pour moi tout seul dans un hôtel de Malaga – comme en bas, les Britanniques se bousculaient pour trouver des transats à l’aube folle

UN VACANCIER a révélé comment il avait mis en sac une terrasse sur le toit pour lui tout seul dans une station balnéaire de Malaga tandis que d’autres Britanniques se bousculaient pour un transat.

John Yates s’est rendu sur TikTok pour montrer son spacieux bain de soleil alors qu’il filmait les scènes chaotiques au bord de la piscine.

John Yates a partagé le clip de touristes faisant la course folle vers leurs transats sur TikTok

Il a réussi à attraper une terrasse entière vide pour lui-même – et il y avait même un bar

Dans le clip de 45 secondes, le type filme la piscine depuis son balcon alors que des nuées de touristes se précipitent pour attraper des chaises longues.

Des hommes et des femmes en short et en tongs sont vus éparpillés autour de la terrasse tout en essayant d’attraper leurs lits et de les emporter.

Mais tandis que les amateurs de soleil se précipitent pour réclamer leurs lits, John a dévié la caméra vers une terrasse ensoleillée avec plusieurs transats vides.

« Je serai là-bas avec la terrasse sur le toit pour moi tout seul », dit-il, avant de montrer à nouveau aux téléspectateurs la scène chaotique de la piscine.

« Regardez-les, tous ont l’air, honnêtement pathétiques, ils ne les laissent pas rentrer avant 10 heures du matin », dit-il.

John a expliqué que les touristes jetteraient leurs serviettes sur les lits puis se dirigeraient vers le restaurant avant l’ouverture de la piscine, qualifiant l’acte d' »hilarant ».

Tout en montrant à ses followers son espace désert sur le toit, il déclare : « Voilà le mien, privé, je ne plaisante pas ».

Il semble y avoir 14 transats gratuits sur le balcon que John a intelligemment attrapés pour lui-même au milieu du tableau de bord bizarre de l’aube.

Il a même affirmé que sa trouvaille secrète avait un bar que seuls lui et son groupe utiliseraient.

Le message a accumulé plus de 4900 vues sur TikTok et les abonnés de John n’ont pas tardé à laisser des commentaires le félicitant pour ses actions.

L’un d’eux a écrit : « Profitez de votre espace et de votre bar ! »

Un autre a dit: « Pathétique allez en vacances pour vous lever tôt wtf ».

Mais ce n’est pas la première fois que la bataille pour les transats est filmée.

Un autre type a été vu en train de se précipiter sur les transats d’une station balnéaire espagnole avant de jeter cinq serviettes alors que d’autres se précipitaient pour un espace.

Un « acheteur de lits de bronzage » a également été moqué pour avoir porté un équipement de course dans une piscine alors qu’il se préparait à sprinter pour essayer de prendre sa place au bord de la piscine.

Et un touriste britannique et « voleur de salon de bronzage » autoproclamé a déclaré à The Sun Online comment il s’empare toujours des meilleurs transats à l’étranger – et dit aux autres : « Si vous dormez, vous perdez ».