« J’avais un rêve »: la starlette Daria Bilodid émet une réaction émotionnelle après avoir remporté la toute première médaille olympique de judo féminin en Ukraine

La plus jeune championne du monde de judo, découragée, Bilodid a admis qu’elle manquait de motivation initiale pour viser le bronze après avoir été exclue de la compétition pour la finale de la pièce maîtresse.

Bilodid s’est rétablie pour battre l’Israélienne Shira Rishony et remporter la toute première médaille olympique de judo féminin pour l’Ukraine, poursuivant une année formidable au cours de laquelle elle avait déjà remporté le bronze aux Judo World Masters et l’argent dans son épreuve au Judo Grand Slam de Tel Aviv.

« Quand j’avais six ans, j’ai eu un rêve, qui toutes ces années était dans ma tête et m’a aidé à faire face aux difficultés », a déclaré le supporter passionné de l’Ukraine à l’Euro 2020.

« Je rêvais d’une médaille d’or olympique. Je me suis beaucoup entraîné, affamé, enduré quand c’était très douloureux et je me suis refusé.

« Je n’en ai jamais parlé à personne – seules les personnes les plus proches qui ont vu à quel point mon chemin était difficile, le savent. Tout cela pour une médaille d’or olympique.

« Après avoir perdu [out on] arrivé en finale, j’étais déprimé, brisé et pas du tout d’humeur à me battre pour le bronze, je voulais abandonner tout cela, car mon rêve principal ne s’était pas réalisé. L’ambiance était à zéro.

« La seule chose qui m’a motivé, ce sont les derniers mots de ma mère avant d’entrer dans le tatami : ‘Gagnez cette médaille pour moi.’

« Et je l’ai fait pour elle et mon père. Ils méritent cette médaille et je la leur dédie. Merci, très chers.

« Tu as toujours été là, tu m’as soutenu quand je voulais abandonner et tu as trouvé les bons mots pour me faire continuer. »

Le Kosovare Disstria Krasniqi a remporté l’or, attribuant l’argent à Funa Tonaki, le concurrent japonais qui a battu Bilodid dans les deux derniers.

« Maintenant, je réalise la valeur de cette médaille », a déclaré Bilodid, qui a ensuite exprimé sa gratitude à une longue liste de membres de son équipe de judo, de ses amis et de sa famille.

« Pour moi, cela se reflète dans l’or, car nous avons traversé tant de difficultés et d’obstacles et avons quand même atteint la ligne d’arrivée – bien que pas comme nous le souhaiterions, mais avec une médaille et une histoire pour la vie. J’ai encore un rêve et je ne laisserai personne me l’enlever. »