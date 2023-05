Entrepreneur populaire, copropriétaire de boAt et Shark de Shark Tank India, Aman Gupta a fait ses débuts au Festival de Cannes en cours avec sa femme Priya Dagar. Le couple a foulé le tapis rouge du prestigieux festival du film et Aman a écrit une note émouvante sur ses débuts au festival.

Dans un article de carrousel, Aman a partagé cinq photos du festival et a écrit une longue note inspirante, disant que s’il peut le faire, alors même les autres peuvent le faire. Partageant les photos, Aman a écrit : « C’EST ÇA. Fier d’être le premier entrepreneur indien à fouler le tapis rouge du Festival de Cannes. Parfois, vous rêvez et ils se réalisent. Parfois, vous ne savez même pas ce que Dieu a en vous. Je n’ai pas rêvé de celui-ci. Mais maintenant que je le vis, le sentiment est surréaliste. Merci mon Dieu. Merci la vie. »

Aman a en outre écrit qu’il avait vu Aishwarya Rai et d’autres acteurs marcher sur le tapis rouge et représenter le pays. Il n’aurait jamais imaginé que même lui aurait l’occasion d’assister au festival du film. « J’avais toujours vu Aishwarya Rai ou d’autres célébrités ici sur le tapis rouge. Mais je ne savais pas que j’aurais aussi cette opportunité. Si je PEUX, vous le PEUX aussi », a écrit Gupta.

Dès qu’Aman a partagé la publication, plusieurs internautes ont réagi, et certains d’entre eux ont été surpris par sa présence. Un internaute a écrit : « Enfin. Non seulement les « célébrités » et les joueurs de cricket de Bollywood, mais aussi des gens d’autres régions obtiennent la reconnaissance qui leur est due. Nous avons un public stupide. J’adore ça. Bravo à M. Boatman. Je l’ai tué. » Un internaute a écrit : « Koi badi baat nahi hai humaari @itssapnachoudhary mam bhi jaake aayi hain (Ce n’est pas grave, même notre maman Sapna Choudhary avait assisté au festival). Un autre internaute a écrit : « Du boAt rouge au tapis rouge, vous avez fait grand ! Proud boAthead. » Le Festival de Cannes en cours se terminera le 27 mai.