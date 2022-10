J’avais tellement honte quand j’ai quitté mon emploi que j’ai menti à mes parents – maintenant j’ai transformé mon bousculade sournoise en un empire de 60 millions de livres sterling

UNE FEMME a eu tellement honte lorsqu’elle a quitté son emploi qu’elle a menti à ses parents – mais elle a transformé son bousculade en un empire de 60 millions de livres sterling.

La gourou de la mode Jane Lu, 36 ans, a lancé son entreprise de vêtements en ligne en 2010, mais elle l’a cachée à ses parents pendant deux ans, qui pensaient qu’elle travaillait comme comptable dans une entreprise bien connue.

La gourou de la mode Jane Lu, 36 ans, a lancé sa société de vêtements en ligne en 2010 Crédit : Instagram/@thelazyceo/

Jane s’est secrètement assise dans un café ou une bibliothèque en train d’élaborer des plans pour sa deuxième start-up Crédit : Instagram/@thelazyceo/

Bien qu’elle soit fauchée et au chômage, Jane a dit qu’elle mettrait un costume de fantaisie, prendrait le petit-déjeuner avec ses parents et prendrait un bus pour un travail qu’elle n’avait plus.

Les parents de Jane, Queeni et Frank Lu, étaient des migrants de Chine et travaillaient comme nettoyeurs à Sydney après leur arrivée en Australie lorsque Jane avait huit ans.

Ils avaient de grands espoirs pour leur fille qui travaillait chez Ernst & Young, un cabinet comptable en Australie, et Jane ne savait pas comment leur dire qu’elle détestait ça.

Elle a déclaré à 7Life : “Je suis allée dans le dos de mes parents parce que je ne voulais pas les décevoir.

“Je devais continuer à prétendre à mes parents que je travaillais toujours comme comptable. Je vivais à la maison, donc je me levais tôt tous les jours et mettais un costume pour le ‘travail’.

“Ensuite, je prendrais le bus avec ma mère parce qu’elle travaillait dans une banque de la ville.”

Mais elle était secrètement assise dans un café ou une bibliothèque en train d’élaborer des plans pour sa deuxième start-up – Showpo, qui réalise désormais jusqu’à 60 millions de livres sterling de ventes chaque année.

“J’y travaillais à la bibliothèque d’État jusqu’à ce que nous ouvrions notre magasin de briques et de mortier”, a-t-elle déclaré.

“Quand je faisais cela, je pouvais voir à quel point une boutique en ligne était beaucoup plus évolutive par rapport aux briques et au mortier.

“Il semblait donc naturel de déplacer l’entreprise en ligne.

“Les six premiers mois de Showpo, je faisais semblant de travailler à plein temps tout en vivant à la maison.

“Mes parents savaient que j’avais commencé Showpo, mais ils pensaient que ce n’était qu’une activité secondaire.”

Un an après le début de son entreprise, Jane a installé un entrepôt dans le garage de ses parents – mais ses parents pensaient toujours que c’était une activité secondaire.

En l’espace d’un mois, Showpo aurait fait passer de 3 000 à 20 000 abonnés en ligne et, en 2012, Jane a quitté le garage de ses parents pour s’installer dans un entrepôt.

Jusqu’à présent, elle n’en avait toujours rien dit à ses parents, mais à ce moment-là, elle gagnait assez d’argent pour les soutenir également.

Elle a pu rembourser leur hypothèque et leur acheter une voiture, ce qui leur a finalement fait accepter son cheminement de carrière réussi.

“C’est là que l’entreprise a vraiment décollé”, a-t-elle déclaré.

“J’ai finalement dit à mes parents exactement ce que j’avais fait. Ils ont été vraiment choqués.”

Ce qui a commencé avec un ordinateur portable et deux étagères de vêtements dans le garage de ses parents est maintenant un immense empire de la mode, expédiant des “vêtements abordables” dans plus de 120 pays.

Et son travail acharné a porté ses fruits après avoir fait ses débuts sur la liste Forbes 30 Under 30 Asia en 2016.

Jane a dit qu’elle “ne s’attendait pas” à ce que sa famille “vive réellement le rêve d’immigrant” après que ses parents aient pu prendre leur retraite plus tôt.

Malgré ses millions, Jane, une maman d’un enfant, reste humble et a épousé l’homme de ses rêves dans une robe à 161 £ de sa collection de mariage Showpo.