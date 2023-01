“J’avais peur”: une mère ukrainienne raconte l’horreur d’un accident d’hélicoptère

Une mère ukrainienne raconte sa panique en essayant de retrouver sa fille près de l’accident d’hélicoptère qui a tué 14 personnes, dont le ministre de l’Intérieur Denys Monastyrskyi.

Un enfant faisait partie des 14 personnes tuées et 11 autres enfants ont été blessés.

Il était trop tôt pour dire ce qui a causé l’accident, mais les responsables ukrainiens n’ont pas imputé la responsabilité à la Russie.

Anna Maiboroda a craint le pire lorsqu’un hélicoptère transportant le ministre ukrainien de l’Intérieur s’est écrasé près de la crèche de sa fille Vika, mettant le feu au bâtiment avec sa fille à l’intérieur.

La jeune mère a couru vers la crèche en feu mais n’a pas pu voir sa fille.

“J’ai commencé à crier “Où sont les enfants?”. J’ai entendu dire que les enfants étaient quelque part dans des voitures, dans les entrées d’immeubles à proximité. Certains enfants étaient dans des ambulances”, a-t-elle déclaré jeudi, un jour après l’accident dans la ville de Brovary. à l’extérieur de Kyiv.

“J’ai commencé à crier le nom de famille de mon enfant. Après un certain temps, j’ai entendu le professeur crier : “Anna ! Anna ! Votre Vika est avec nous.”

La fille de Maiboroda s’en est sortie sans blessure grave. D’autres n’ont pas eu cette chance.

Un enfant faisait partie des 14 personnes tuées et 11 autres enfants ont été blessés, ont indiqué des responsables. Le ministre de l’Intérieur Denys Monastyrskyi et deux de ses collaborateurs figuraient également parmi les morts.

Un porte-parole de la police a déclaré jeudi que le ministre s’était envolé vers un endroit proche de la ligne de front dans la guerre contre la Russie. Elle a déclaré qu’il était trop tôt pour dire ce qui avait causé l’accident, mais les responsables ukrainiens ne l’ont pas imputé à la Russie.

Veillée

Jeudi, des prêtres chrétiens orthodoxes ont dirigé une veillée à Brovary, scandant des chants funèbres et brûlant de l’encens alors que les résidents déposaient des fleurs et des peluches dans un mémorial de fortune près de la pépinière.

Le drapeau de l’Ukraine a flotté en berne au-dessus d’un panneau sur une rue principale voisine disant : “J’aime Brovary”.

“Le plus difficile a été d’entendre les paroles de la fillette de trois ans lorsqu’elle est venue et a dit:” Ma maison a été brûlée. Aujourd’hui, ils ont brûlé ma crèche et ont voulu me brûler. C’est une guerre maudite”, a déclaré Maiboroda.

J’avais peur de venir ici. J’ai eu peur d’apprendre l’horrible nouvelle. Je pensais que l’enfant était parti.

Mykola Antonov se trouvait à l’intérieur du bâtiment avec son fils de cinq ans quand soudain tout a pris feu, a-t-il raconté.

“Je me suis levé, j’ai commencé à éteindre le feu sur mes vêtements qui brûlaient et à chercher mon fils. Il a réussi à atteindre la porte, il ne lui est rien arrivé, Dieu merci, et nous avons commencé à sortir les enfants”, Antonov m’a dit.

“Les professeurs ont été formidables. Ils ont réagi rapidement et nous avons réussi à faire sortir tous les enfants dans la cour. Nous sommes sortis et ce fut un choc, une apocalypse, tout était en feu.”

Seize personnes, dont six enfants, étaient toujours hospitalisées jeudi, a indiqué le gouverneur régional.

Sofia Slisarenko faisait partie des chanceuses. Elle n’était pas allée à la crèche mercredi car elle était malade, a expliqué sa mère, Olena Slisarenko.

“Je suis venue ici parce que c’est notre crèche, et nos amis sont là… Mais Dieu merci, Sofiika est tombée malade, donc nous n’étions pas là”, a déclaré la mère lors de la veillée, sa fille à ses côtés.

“Nos amis ici… nos amis sont morts malheureusement. Et nos voisins… Certains amis ont été hospitalisés dans un état critique, alors nous avons dû venir ici.”