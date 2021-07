J’avais peur de voyager, et puis je me suis souvenu à quel point c’est merveilleux

Le week-end dernier, j’ai quitté ma maison. Pendant des jours. C’était très étrange.

Seize mois après le début d’une pandémie qui a bouleversé la vie, beaucoup d’entre nous ont passé beaucoup plus de temps chez nous qu’à l’habitude, de ne pas partir pour des activités de loisirs et de travail à l’annulation de projets de voyage. Même si j’ai déménagé deux fois pendant la pandémie, je n’ai pas pris tous les voyages jusqu’à ce mois-ci. Et j’ai été surpris à la fois par la similitude et la différence entre les voyages avant la pandémie.

J’ai écrit il y a quelques numéros sur mes peurs de voler qui découlent d’une longue quarantaine. À mon grand soulagement, entrer dans l’aéroport ne me semblait pas si étranger, à part que tout le monde portait un masque (enfin, au moins 90 % des personnes que j’ai vues suivaient l’exigence fédérale de masque). Il n’y avait pas trop de monde, même si mes avions étaient pleins aux deux extrémités de mon voyage. Je n’avais pas aussi peur que je l’avais prédit, et mes compagnons de voyage n’ont pas agi de manière craintive ou inappropriée.

Lorsque j’ai atterri dans le Michigan pour rendre visite à ma famille, j’ai pleuré en serrant ma sœur dans mes bras pour la première fois depuis mars dernier. J’ai lentement fait sortir ma nièce d’âge préscolaire de sa coquille après qu’elle ne m’ait vu à travers un écran que si longtemps. Et j’ai rencontré mon bébé neveu, se délectant de la sensation de le tenir et de le sentir (les bébés sentent vraiment bon) après que ma seule expérience de lui pendant toute sa courte vie était en 2-D.

C’étaient les bonnes parties. Certains des négatifs surprises comprenaient une grande difficulté à s’endormir dans un environnement inconnu dans mon Airbnb. Et bien sûr, lors de la visite d’enfants non éligibles au vaccin COVID-19, nos activités étaient limitées à ceux que nous pouvions faire à l’extérieur (où il faisait très chaud) ou traîner chez ma sœur (sa propre sorte de quarantaine).

Pourtant, c’était une tranche de normalité alors que je m’inquiète de la trajectoire continue de la pandémie. Quand je suis rentré à la maison, j’étais ravi de saluer mon chien et assez excité de m’effondrer sur mon propre lit. J’ai pensé: « Hé, je peux le faire. » Je peux trouver mes limites, mon confort, ma tolérance au risque et ma sécurité, peu importe ce qui se passe autour de moi. Et c’est un grand sentiment.

Conseils du jour pour rentrer de vacances

Jeudi, je me suis connecté au travail à 8 heures du matin, environ 18 heures après l’atterrissage de mon avion de mon voyage de retour. Ce n’était pas exactement la chose la plus facile que j’aie jamais faite.

Et je sais que je ne suis pas seul. Sara Moniuszko nous a écrit cette semaine une histoire sur le retour au travail après les vacances, qu’elle a comparée aux peurs du dimanche – mais en pire.

Vous êtes censé vous sentir heureux et reposé, mais vous ressentez souvent le contraire.

Comme l’écrit l’utilisateur de Twitter @SkarSkarSkar, « Reprendre le travail après avoir pris une semaine de congé et je suis rempli d’anxiété, de culpabilité, j’ai l’impression d’être perdu/dans tous les sens – peut souvent avoir l’impression que cela efface le nécessaire (repos et récupération) le temps (hors fonction) était à l’origine pour. »

Les experts disent qu’il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ne pas obtenir la détente que l’on attend des vacances, mais heureusement, il existe des moyens de rendre la transition un peu plus douce.

Alors comment lutter contre ce phénomène inconfortable ? Eh bien, une partie de cela consiste à s’assurer que vous organisez des vacances reposantes dès le début.

« S’entasser autant que possible dans notre semaine de travail avant les vacances crée un sentiment d’accablement avant les vacances elles-mêmes », explique l’expert en bien-être numérique Mark Ostach, ajoutant que l’organisation des détails de dernière minute du départ peut également ajouter stress. « L’anxiété qui précède les vacances peut parfois perturber notre capacité à prendre du temps. »

Vous pouvez lire l’histoire complète ici. Et je vous souhaite des vacances vraiment reposantes.

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Parce que je l’ai abandonné pendant cinq jours et que je me sentais incroyablement coupable, je présente mon propre Apollon sur une photo que son gardien de chien a prise et nous a envoyée.

Il a semblé bien se passer de moi et de mon mari pendant quelques jours après avoir passé chaque jour des 16 derniers mois avec nous. Le seul problème? Nous pensons que le dog sitter l’a promené plus que nos trois promenades habituelles par jour. Et il est définitivement un peu gâté.