« J’avais peur de franchir la porte du bureau », déclare le sénateur australien Thorpe, affirmant avoir été victime d’agression sexuelle

La députée australienne Lidia Thorpe dit avoir été agressée sexuellement au parlement.

Elle a accusé son collègue législateur David Van qui a été suspendu.

Van a nié les allégations.

Une députée australienne a détaillé jeudi les allégations selon lesquelles elle avait été « agressée » sexuellement au parlement, déclarant que le bâtiment n’était « pas un endroit sûr » pour que les femmes puissent travailler.

Dans un discours en larmes au Sénat, l’indépendante Lidia Thorpe a déclaré avoir été victime de « commentaires sexuels », coincée dans une cage d’escalier, « touchée de manière inappropriée » et « proposée » par des « hommes puissants ».

Thorpe avait accusé mercredi un collègue sénateur de l’avoir « agressée sexuellement », avant d’être contraint de retirer la remarque sous la menace d’une sanction parlementaire.

Jeudi, Thorpe a réaffirmé l’essentiel de ses allégations contre le conservateur David Van, qui a vigoureusement nié les allégations.

Van a déclaré qu’il était « brisé et battu » par les allégations, déclarant aux médias locaux qu’elles étaient « totalement fausses ».

Le Parti libéral de Van l’a suspendu jeudi pour ces revendications.

Alors que les allégations étaient protégées des lois australiennes sévères sur la diffamation, Thorpe a déclaré que Van avait engagé des avocats dans cette affaire et qu’elle devait reformuler son cas pour naviguer dans les règles parlementaires.

En disant que « l’agression sexuelle » signifiait différentes choses pour différentes personnes, Thorpe a décrit ses expériences dans le creuset de la démocratie australienne.

« Ce que j’ai vécu a été suivi, proposé de manière agressive et touché de manière inappropriée », a-t-elle déclaré.

« J’avais peur de sortir par la porte du bureau. J’ouvrais légèrement la porte et vérifiais que la voie était dégagée avant de sortir », a-t-elle déclaré aux législateurs.

« C’était dans la mesure où je devais être accompagnée de quelqu’un chaque fois que j’entrais dans ce bâtiment », a-t-elle ajouté.

Dit-elle:

Je sais qu’il y en a d’autres qui ont vécu des choses similaires et qui ne se sont pas manifestés dans l’intérêt de leur carrière.

Depuis 2021, la politique australienne a été troublée par des allégations très médiatisées d’agression et de harcèlement au sein du parlement.

À cette époque, l’ancienne assistante politique Brittany Higgins a allégué qu’un collègue conservateur l’avait violée sur un canapé dans le bureau parlementaire d’un ministre après une nuit de forte consommation d’alcool en mars 2019.

Cinq enquêtes distinctes ont suivi, délivrant collectivement un acte d’accusation cinglant sur la nature souvent sexiste de la politique australienne.

Une enquête soutenue par le gouvernement en 2021 a révélé que le harcèlement sexuel et l’intimidation étaient répandus au parlement australien, affectant à la fois les législateurs et le personnel.

Une personne sur trois travaillant au parlement à l’époque a déclaré avoir « été victime d’une forme de harcèlement sexuel en y travaillant ».

Cela comprenait 63 % des femmes parlementaires du pays.

L’affaire Higgins a déclenché des protestations nationales et une affaire judiciaire qui a finalement été jugée comme une annulation du procès et non rejugée en raison du risque pour sa santé mentale.

L’homme en question a poursuivi plusieurs journalistes pour avoir rendu compte de l’affaire et a menacé de poursuivre son accusateur.

Il a nié les allégations et, devant le tribunal, a plaidé non coupable d’une accusation de rapports sexuels sans consentement.

La controverse s’est ravivée ces dernières semaines, après que les conservateurs de l’opposition se soient précipités sur une série de SMS divulgués pour accuser le gouvernement désormais de centre-gauche de politiser l’affaire.