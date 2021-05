«  J’avais peur  », admet Mahira Khan en lâchant la websérie sur les plateformes indiennes

Mahira Khan est présenté comme l’un des acteurs beaux et talentueux de l’industrie du divertissement pakistanais. L’acteur a participé à plusieurs films et émissions de télévision à succès dans le pays voisin. En 2017, elle a fait ses débuts à Bollywood face à Shah Rukh Khan dans la réalisation de Rahul Dholakia ‘Raees». Cependant, en raison d’une interdiction des artistes pakistanais après les attaques d’Uri, elle n’a pas visité le pays et n’a fait partie d’aucun projet indien depuis lors.

Maintenant, lors d’une récente interaction avec Film Companion, Mahira a longuement parlé de l’abandon de quelques projets en raison de l’interdiction. Elle a déclaré: « Je suppose, après l’avoir expérimenté de première main, c’est juste triste. Quand j’y pense … Je veux dire, nous avons tous évolué. C’est ce que nous faisons, si nous n’avons pas cela, nous faisons autre chose. C’est mais je me sens comme une excellente opportunité pour tout le sous-continent de se rassembler et de collaborer a été perdue. Je pense que cela pourrait se reproduire. Qui sait? «

Mahira a ajouté: « Beaucoup d’autres séries m’ont été offertes et à ce moment-là … je ne sais pas si quelqu’un comprendra quand je dis cela, j’avais peur. J’avais vraiment peur. Il ne s’agissait pas de quoi. les gens disent, je me disais simplement: «Je ne sais pas si je veux y aller». Et il y avait du contenu incroyable, et je ne voulais pas le rater. «

Khan a conclu en déclarant: « Mais j’avais peur et je n’ai aucune honte à l’admettre. Maintenant, je suis un peu plus comme: ‘Non, allez, tu ne peux pas laisser quelque chose qui s’est passé, qui était politique, influer sur tes choix. ». Donc je ne pense pas que je ferai plus ça et j’espère que nous collaborons, même si c’est sur le numérique ou de quelque manière que ce soit. «