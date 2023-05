«J’avais l’impression qu’il voulait tuer»: des hommes d’Edmonton disent que leur véhicule a été percuté 20 fois le Henday

Deux personnes dans une voiture ont été poursuivies et percutées à plusieurs reprises par le conducteur d’une camionnette sur Anthony Henday Drive mercredi matin, lors d’un incident filmé.

La police a confirmé qu’il s’agissait de l’un d’une série de crimes contre les véhicules, y compris des collisions et des détournements de voiture, qui ont eu lieu à Edmonton mardi soir et mercredi matin.

La vidéo a été prise par Yussef Zabian, un passager du véhicule.

Zabian et Naeem Issa, le conducteur de la voiture, ont parlé à CTV News Edmonton mercredi après-midi.

Le couple se rendait au travail vers 7 heures du matin mercredi sur Henday près de Terwillegar Drive lorsqu’ils ont déclaré qu’un homme dans une camionnette s’était arrêté à côté d’eux et avait sorti une arme à feu.

« Ce type s’arrête à côté de moi et sort une arme et pointe une arme sur nous », a déclaré Issa. « Alors j’ai commencé à accélérer en essayant de m’éloigner de lui et il se met derrière moi, commence juste à me percuter par derrière. »

Zabian a déclaré qu’après avoir été percuté plusieurs fois par la camionnette, il a sorti son téléphone et a commencé à prendre une vidéo pendant qu’Issa appelait la police.

« Nous dévions dans la circulation, et il est resté sur moi et m’a percuté. Plus de 20 fois, ce type m’a frappé », a déclaré Issa. « Vers la fin de la vidéo, vous verrez que j’ai croisé un policier sur l’épaule droite, et il a dit qu’il m’avait chronométré à 170 kilomètres à l’heure. »

Issa a déclaré peu de temps après que le chauffeur du camion les avait rattrapés à nouveau et avait heurté sa voiture si fort qu’il avait désactivé le véhicule.

« Mettez ma voiture en mode d’urgence et elle n’irait plus. »

Issa a déclaré qu’ils avaient de la chance qu’un agent des forces de l’ordre soit sur la route à la recherche de speeders.

« J’ai appuyé sur mes freins en sachant que le policier allait me rattraper », a-t-il déclaré. « J’ai freiné brutalement et [the pickup truck] m’a dépassé un peu et il a freiné brusquement et il allait sauter de son camion, mais ensuite le policier s’est arrêté derrière nous et il est parti. Et puis le policier l’a poursuivi. »

Yussef Zabian (à gauche) et Naeem Issa.

Il a dit que toute la poursuite a duré environ cinq minutes, commençant à Terwillegar et se terminant à la sortie QEII.

« Il essayait de nous faire sortir de la route. Il essayait de faire déraper ma voiture ou quelque chose comme ça. »

« J’avais l’impression qu’il voulait tuer. »

Issa a déclaré que sa voiture était détruite, mais lui et Zabian n’ont subi aucune blessure physique majeure.

« Assez secoué. Un peu douloureux. Juste traumatisé. Complètement traumatisé », a-t-il déclaré.

La police a confirmé que le conducteur avait été arrêté mercredi matin.

L’incident sur le Henday était l’un des nombreux impliquant le conducteur, selon la police.

Des agents ont été appelés dans la zone de la 117e avenue et de la 102e rue vers 20 h 10 mardi après avoir reçu plusieurs rapports faisant état d’une camionnette blanche percutant d’autres véhicules.

La police a déterminé que le conducteur du camion avait été impliqué dans deux violents détournements de voiture armés plus tôt dans la soirée.

Une camionnette Ram blanche a été impliquée dans un certain nombre d’accidents à Edmonton le 16 mai 2023. (John Hanson/CTV News Edmonton)

Lorsque la police est arrivée, le conducteur est sorti du véhicule, une confrontation s’est produite entre lui et les policiers, et l’un des policiers a tiré avec son arme de service.

L’homme est remonté dans le camion et a accéléré, avant d’être impliqué dans un autre détournement de voiture armé à une courte distance, a indiqué la police.

Aucun des officiers n’a été blessé dans l’affrontement.

Selon la police, le conducteur a été arrêté mercredi matin après avoir causé plusieurs autres accidents et plusieurs tentatives de carjacking.

Les caméras de CTV News ont capturé les conséquences d’au moins une scène à la 23 Avenue près de la 66 Street.

Une camionnette rouge a pu être vue abandonnée après s’être écrasée contre des arbres près d’un complexe de maisons en rangée.

Une bande de police a encerclé la zone.

La police affirme qu’une camionnette rouge qui s’est écrasée dans un bosquet d’arbres près d’un complexe résidentiel du sud d’Edmonton est liée à une série d’accidents et de détournements de voiture les 16 et 17 mai. (David Ewasuk/CTV News Edmonton)

L’homme a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution.

Il avait 17 mandats en circulation.

L’équipe d’intervention en cas d’incident grave de l’Alberta enquête sur la fusillade de la police.

Avec des fichiers de David Ewasuk et Matt Woodman de CTV News Edmonton