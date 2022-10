“J’avais l’impression d’être dégoûtant après que des trolls cruels aient envoyé des e-mails se moquant de mon poids” révèle que je suis Charlene White d’une célébrité

Charlene White, une camarade de camp de I’M A Celebrity, a révélé qu’elle se sentait “dégoûtante” après que des trolls cruels lui aient envoyé des e-mails se moquant de mon poids.

La présentatrice d’ITV News était tout sourire lorsqu’elle a récemment atterri en Australie pour participer à la série de l’émission ITV de cette année.

Mais il y a 15 ans, à peine un an après avoir travaillé avec la principale chaîne commerciale britannique, elle s’est sentie déprimée après avoir reçu le terrible message d’un téléspectateur sur son corps.

Charlene, 42 ans, qui est également présentatrice pour Loose Women d’ITV, a appris à « tolérer » la haine tout au long de sa carrière.

« Je suis bien dans ma peau. Un an après mes débuts chez ITV, il y a 15 ans, je travaillais des quarts de nuit et un e-mail est arrivé à 22 heures avec “votre poids” dans la ligne d’objet », a-t-elle déclaré au magazine Top Santé.

“L’e-mail disait:” Vous ne pouvez pas manquer de remarquer que vous êtes plus grand que les autres présentateurs de nouvelles.

« C’est quelque chose dont vous devez vous occuper. C’est inacceptable que tu aies la taille que tu as.

“J’étais tellement bouleversé et cela m’a fait me comparer aux autres, ce qui, bien sûr, est très malsain, mais je n’ai pas pu m’empêcher de me regarder et de penser:” Je suis dégoûtant.

« Avec l’âge et la confiance, j’ai appris à tolérer ce genre de communication. Je suis bon dans mon travail, peu importe à quoi je ressemble. Les commentaires sur mon poids ne me dérangent plus.

Charlene est arrivée à Brisbane pour I’m A Celebrity de cette année jeudi.





Elle a révélé ses plus grandes peurs alors qu’elle se prépare à emménager dans le camp I’m a Celebrity en Australie – et ça ne lui va pas bien.

S’adressant à The Sun après son vol, la lectrice de nouvelles d’ITV, Charlene, a avoué avoir des phobies qu’elle rencontrera presque certainement dans la jungle.

Elle a dit : « Je n’aime pas vraiment les bestioles effrayantes et je ne suis pas vraiment à l’extérieur.

« Je ne campe pas. J’ai arrêté d’aller chez les guides parce qu’elles n’arrêtaient pas de me faire camper.

Charlene partage son fils Alfie, cinq ans, et sa fille Florence, trois ans, avec son partenaire exécutif de télévision Andy.