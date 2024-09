« J’avais l’impression de savoir qu’il était un salaud. » L’ex de Dave Grohl s’exprime après que « Rumblings » ait circulé avant l’annonce de l’enfant illégitime

Dans les jours qui ont suivi Dave Grohl a annoncé qu’il était le père d’un bébé hors mariage certaines personnes qui le connaissaient ou le connaissaient ont fait leur apparition pour raconter leurs histoires sur le rocker. Cela inclut désormais son ex Kari Wuhrer, qui a déclaré avoir appris la tromperie de la star de Foo Fighter alors qu’elle sortait avec lui dans les années 90. Et elle en a entendu parler par sa petite amie de l’époque (ou une autre petite amie).

L’autre jour, nous avons écrit sur Tina Basich, une snowboardeuse populaire qui est sortie avec Dave Grohl dans les années 90. Elle s’est confiée à son livre sur la façon dont Grohl avait « deux » petites amies pendant qu’il la voyait, un geste qui a fini par a provoqué leur rupture et sa « sortie de rock star ». Il s’avère que cette autre femme n’est autre que Wuhrer, qui a affirmé qu’elle ne connaissait pas non plus Basich à l’époque, mentionnant : « Je n’ai jamais entendu parler d’elle. »

En fait, elle a dit qu’elle avait appelé pour Le spectacle de Howard Stern pour se plaindre d’une dispute qu’elle avait eue avec le rockeur. Basich a eu la chance de voir (ou d’entendre parler) de l’interview et a contacté l’intervieweur pour lui révéler qu’il sortait avec deux femmes à la fois. Comme elle l’a également écrit dans son livre :

J’ai découvert cela par moi-même, par le bouche-à-oreille, alors qu’il semblait que tout le monde dans le monde était au courant, sauf moi.

Le résultat final ? Basich et Grohl se séparèrent, « tellement déçus et énervés », et Wuhrer n’eut plus jamais de nouvelles du chanteur… mais elle le voyait toujours dans le coin.

Wuhrer a affirmé qu’il y avait des « grondements » dans la communauté que Grohl aurait pu encore fréquenter avant l’annonce de son bébé (ce qui pourrait correspondre aux rumeurs selon lesquelles la femme de Grohl était préparée à l’avance à l’annonce). Après tout, ils vivaient dans la même communauté de Los Angeles et fréquentaient le même lieu de jeu avec leurs enfants. Mais Wuhrer dit que le rockeur ne l’a jamais saluée après leur séparation, disant TMZ :

Il me regardait comme si je n’existais pas. Après ça, j’avais l’impression qu’il était un salaud.

Comme Grohl, Wuhrer s’est mariée en 2003. Elle a trois enfants avec son mari James Scura tandis que le rockeur des Foo Fighters a trois enfants avec sa femme Jordyn Blum, qui a récemment été aperçue sans alliance. L’identité de la femme qui a engendré son dernier enfant a été gardée secrète à ce stade, malgré une fausse déclaration confirmée. Pourtant, cette n’a pas empêché les gens de faire des recherches .