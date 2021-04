La numéro deux mondiale, qui n’a pas concouru depuis plus d’un mois après sa sortie en quart de finale de l’Open de Miami, dit qu’elle avait besoin de passer du temps hors du terrain pour « ralentir [my] attention un peu. »

Osaka se prépare à ouvrir sa saison sur terre battue à l’Open de Madrid cette semaine, en compétition sur une surface sur laquelle elle n’a pas encore remporté de championnat de tournoi WTA, avec une sortie au troisième tour à Roland-Garros, son meilleur résultat à ce jour.

Parlant de sa brève interruption avant son match d’ouverture en Espagne, la joueuse de 23 ans a déclaré que son programme de compétition intense ne laissait pas de temps pour ses amis et sa famille, qu’elle n’avait pas revus depuis Noël.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par 大 坂 な お み (@naomiosaka)

« Je n’ai pas vraiment eu le temps de voir ma famille parce que je ne les ai pas vus depuis Noël avant de me rendre en Floride. Je voulais juste passer du temps avec eux et me détendre un peu,»A-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse.

Elle a également dit que «Balançoire australienne sur terrain dur, plus Miami « lui en a pris beaucoup.

« Après Miami, j’ai fait une petite pause parce que j’avais l’impression que j’avais besoin de ralentir un peu mon esprit», A déclaré Osaka.

« J’avais l’impression d’en avoir besoin parce qu’après l’Australie, j’ai eu comme un jour de repos, puis j’ai immédiatement commencé à travailler.

« Ce n’était pas du tennis, mais d’autres trucs. Pour moi, je me sentais juste comme le swing sur dur, le swing australien sur dur, plus Miami était un peu compressé pour moi.. »