“J’avais l’habitude de trouver ma meilleure forme contre les Spurs!”” – Jimmy Floyd Hasselbaink se souvient de quatre matchs qui ont changé sa vie

Jimmy Floyd Hasselbaink a fait ses premiers pas en tant que footballeur professionnel dans ses Pays-Bas natals, avant de déménager au Portugal et d’attirer l’attention des clubs de Premier League avec ses performances pour Boavista.

Après son arrivée à Leeds United, l’attaquant s’est fait un nom en tant que puissant buteur avec un œil pour le spectaculaire. Un transfert à Chelsea en 2000 s’est avéré un succès, car Hasselbaink a obtenu un statut légendaire à Stamford Bridge. Au total, le Néerlandais a marqué 127 buts en 288 matches de Premier League, faisant de lui l’un des plus grands attaquants de l’histoire de l’élite anglaise.

Vitoria Setúbal 2- 2 Boavista

4 mai 1997 – Primeira Divisao

“Mon premier match est pour Boavista contre Vitoria Setubal – vous ne vous attendiez pas à ce que je choisisse celui-ci, n’est-ce pas ? (Rires) Le manager de Leeds, George Graham, était dans le stade, il m’a vu pour la première fois, il m’observait – j’ai marqué, à partir de ce moment il m’a aimé, et un accord pour rejoindre Leeds a commencé à se faire avec mon agent. J’ai marqué 20 buts en championnat pour Boavista cette saison-là, je ne pouvais pas m’arrêter de marquer – nous avons eu une très bonne année, avec moi et Nuno Gomes devant, nous avons joué beaucoup de matchs ensemble. Mais aux Pays-Bas, nous avons la BBC et Match du jour, donc j’ai toujours voulu jouer en Angleterre, et j’ai eu cette opportunité grâce à ce match. Lorsque l’occasion s’est présentée, je n’ai pas eu besoin d’y penser, je l’ai simplement saisie.

Leeds 1-1 Arsenal

9 août 1997 – Premier League

“C’était mes débuts pour Leeds et j’ai marqué. C’était très spécial de jouer contre Arsenal – Ian Wright était l’un des attaquants que vous regardiez en Premier League, pour voir comment il faisait les choses, comment il marquait ses buts. Jouer contre Steve Bould lors de votre premier match, contre ce fameux défenseur à quatre, et marquer contre David Seaman, c’était tellement bon. Je suis allé en tête-à-tête avec lui, un défenseur se rapprochait et j’ai dû prendre une décision rapide pour tirer. Je pense que Seaman pensait que j’allais viser le coin le plus proche, mais je suis allé vers le coin le plus éloigné, il a un peu glissé avec son pied gauche et le ballon est entré. Un moment très spécial – vos débuts à Elland Road bondé, avec tous les fans deviennent complètement fous. J’ai encore la chair de poule quand j’y pense.

Pays-Bas 0-0 Belgique

13 juin 1998 – Coupe du monde

“C’était mes débuts en Coupe du monde. Je ne savais pas que j’allais être appelé pour ce tournoi, j’étais l’un des derniers sur la liste – le numéro 21 m’était désigné, et à l’époque on ne pouvait avoir que 22 joueurs. Je suis entré dans une mini pré-saison avec l’équipe nationale néerlandaise, et ça s’est si bien passé que le manager Guus Hiddink m’a titularisé dès le premier match. J’ai été un peu malchanceux, c’était 0-0 et je pense que j’ai touché le poteau, mais je venais de Boavista, j’ai joué un an à Leeds et j’ai ensuite été immédiatement appelé pour l’équipe nationale. Deux ans auparavant, lorsque les Euros étaient en Angleterre, je suis allé avec des amis voir l’équipe nationale néerlandaise, lorsque l’Angleterre les a battus 4-1. J’allais faire la même chose en France, mais j’ai été appelé moi-même et ma famille est venue me surveiller.

Chelsea 4-0 Tottenham

13 mars 2002 – Premier League

“Mon quatrième match doit être un match de Chelsea, quand j’ai réussi un triplé contre les Spurs – pied gauche, pied droit et une tête. Quand on m’a dit après le match que j’avais réussi un triplé parfait, je ne savais pas ce que c’était, j’ai juste pensé qu’un triplé était un triplé. Mais quand ils ont expliqué, cela l’a rendu très spécial aussi. Je pense que tous les fans des Spurs s’en souviennent – j’ai toujours très bien joué contre eux pour Chelsea, et aussi pour Leeds, j’avais l’habitude de trouver ma meilleure forme contre eux et de marquer. Il n’y a pas eu beaucoup de matchs que j’ai perdus contre eux dans ma carrière, et j’ai dû les jouer peut-être 20 fois en 10 ans, avec Middlesbrough et Charlton également. Mon avocat est un grand fan des Spurs et il n’aime pas que je parle de mon bilan contre eux !” (des rires)