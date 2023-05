J’avais l’habitude de travailler sous contrat à zéro heure, mais mon boulot parallèle me rapporte maintenant plus de 100 000 £ par an

Un acteur en difficulté prétend désormais gagner 100 000 £ par an grâce aux voix off grâce à une application qui commercialise ses compétences dans le monde entier.

Christopher Tester a dû accepter des emplois de restauration de zéro heure entre des concerts d’acteur occasionnels pour payer les factures.

La carrière de comédien vocal de Christopher n’a cessé de se renforcer Crédit : Instagram

Il a maintenant investi dans un kit professionnel à la maison Crédit : Instagram

L’acteur né dans le Lincolnshire attribue son pouvoir de gain accru à l’application de services indépendants dont un ami lui avait parlé, Fiverr.

Il s’est inscrit en 2016 et attribue maintenant à l’application la transformation de sa carrière.

Il a dit qu’il avait été payé 25 000 £ pour une campagne BMW en Asie.

Christopher a suivi un cours qui lui a appris à enregistrer à la maison. Il a ensuite dû dépenser environ 150 £ pour un micro.

S’adressant au Mirror, Christopher a expliqué qu’après un premier emploi qui payait 20 £ pour dix minutes de travail, ses revenus avaient augmenté.

Il a affirmé que son plus gros travail jusqu’à présent était pour une campagne BMW en Asie où il a été payé 25 000 £.

Il avait été formé à la Central School for Speech and Drama et avait donc une expérience existante dans le domaine. Mais Christopher était nouveau dans le travail à domicile.

Il a conseillé aux comédiens voix off en herbe de faire leurs recherches en premier. Il a déclaré: « Vous devriez vraiment vous pencher sur les types de travail que vous voulez faire, comme voulez-vous vous concentrer sur les livres audio, les jeux vidéo ou la narration d’entreprise ?

« Tous ces éléments sont complètement différents, vous devez donc connaître le chemin que vous voulez emprunter au début.

« Vous devez également garder à l’esprit le coût, comme l’investissement que vous devez faire pour démarrer.

« J’ai mis quelques centaines d’euros pour me lancer et j’avais besoin de le faire car maintenant j’ai un studio à 12 000 £ qui m’a permis de faire plus de travail car il y a moins de soucis autour de la qualité de mes enregistrements. »

Toute personne qui gagne grâce à Fiverr le fait en tant que pigiste, elle doit donc payer sa propre taxe.

Christopher a déclaré au Mirror qu’il avait gagné environ 40 000 £ jusqu’à présent cette année, ce qui lui a permis de remporter 100 000 £ après 12 mois.

Il a dit qu’il aspirait à devenir le prochain David Attenborough.

Il a ajouté: « Je veux dire qu’il n’y en a qu’un seul, mais ce serait adorable. »

Règles fiscales pour les indépendants L’une des premières choses à faire lorsque vous êtes travailleur indépendant est de remplir le formulaire d’auto-évaluation du HMRC. En vous inscrivant à l’auto-évaluation sur le site Web du HMRC, le fisc sait que vous êtes un travailleur indépendant. Une lettre devrait alors arriver dans les 10 jours contenant votre numéro de référence fiscal unique (UTR) à 10 chiffres. HMRC créera votre compte d’auto-évaluation en ligne afin que vous soyez prêt à produire votre déclaration de revenus le moment venu. Les indépendants devront également s’inscrire à la TVA. Vous recevrez un certificat confirmant votre numéro de TVA et les dates clés auxquelles vous devrez soumettre votre première déclaration et votre premier paiement. Même si vous n’êtes pas obligé de vous inscrire à la TVA, cela peut toujours être une bonne idée en termes de crédibilité et de professionnalisme. Vous pouvez également récupérer la TVA sur les biens et services achetés par votre entreprise. Les pigistes, au contraire, paient des impôts estimés deux fois par an, appelés « acomptes ». Les paiements d’impôts pour les travailleurs indépendants sont basés sur le «bénéfice», qui est le revenu total moins les dépenses. Indépendants ou employés, sont autorisés à gagner un certain montant avant de devoir payer des impôts. C’est ce qu’on appelle l’abattement personnel, actuellement fixé à 12 570 £ pour l’année d’imposition 2023-24. Une nouvelle taxe sur la santé et les soins sociaux a entraîné une augmentation temporaire du taux des NIC à partir du 6 avril 2022 de 1,25 % pour les employeurs, les salariés et les travailleurs indépendants.