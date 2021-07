« J’avais l’habitude de rire de toi »: la femme en pleurs de la star anglaise Kane écrit une lettre d’amour publique jaillissante alors qu’elle lui dit de gagner la finale de l’Euro

L’as de Tottenham Kane a connu un début de tournoi lent, ce qui a conduit à des appels pour l’abandonner suite à des soupçons qu’il pourrait ne pas être en forme après avoir échoué à marquer lors de la victoire 1-0 contre la Croatie, le match nul 0-0 contre l’Écosse et le décideur du groupe D contre la République tchèque, que l’Angleterre a gagné 1-0.

Pourtant, il a finalement commencé à livrer avec le deuxième but de la victoire 2-0 aux dépens de l’Allemagne en huitièmes de finale, suivi d’un doublé lors de l’impressionnant quart de finale du démantèlement de l’Ukraine 4-0 à Rome.

Mercredi, Kane a ensuite inscrit le but le plus important de sa vie, convertissant un rebond de penalty contre le Danois Kasper Schmeichel en prolongation pour organiser un rendez-vous à Wembley avec l’Italie, quadruple vainqueur de la Coupe du monde.

Pour marquer le match le plus important du football anglais depuis 1966, Kate Kane a écrit une lettre d’amour ouverte à l’attaquant.

« H, tu sais que je ne suis pas du genre à pleurer trop facilement mais je me suis retrouvé en larmes quand j’ai commencé à écrire à quel point tu nous rends fiers et ce que tu fais pour le pays », elle a jailli devant son vaste public de plus de 162 000 sur Instagram.

« Je me moquais de toi quand nous avons commencé à sortir et tu étais autour de moi en train de jouer aux tirs au but avec mon frère Tom et Seamus le chien, et tu disais que tu serais un jour capitaine de l’Angleterre.

« Mais c’est vous – vous vous fixez un objectif et vous l’atteignez. Vous avez toujours dit que vous alliez à l’Euro pour aller en finale.

« Tu es un mari et un père tellement incroyable, et les enfants ont hâte de t’avoir à la maison. »

« Imaginez-vous leur raconter cet été un jour où ils seront un peu plus âgés. Nous vous aimons tous tellement, skipper.

« Ramenez-le à la maison pour le pays. Vous méritez de soulever ce trophée avec cette incroyable équipe d’Angleterre. »

Kane a répondu à sa femme et à la mère de leurs trois enfants par un simple « Je t’aime » et une paire d’emojis smiley loveheart et loveheart.

Le joueur de 27 ans, qui pourrait devenir le meilleur buteur d’Angleterre lors des tournois de phase finale, a déclaré que jouer à Wembley était le spectacle de demain. « encore plus grand et encore plus spécial ».

« Avoir nos propres fans là-bas qui chantent et nous stimulent – ​​l’énergie va être incroyable », a-t-il déclaré à l’UEFA. « Il n’y aura donc pas de meilleur endroit pour remporter notre deuxième trophée majeur qu’à Wembley à nouveau. »

« C’est un grand moment de notre histoire en tant que nation. L’excitation va être à son comble; je suis sûr qu’il y aura aussi quelques nerfs.

« Il s’agit simplement d’aller là-bas et de se nourrir de toute cette énergie dans le stade et la foule et d’essayer d’utiliser cela à notre avantage. »

Reconnaissant la place du match dans l’histoire, Kane a également déclaré : « En 1966, l’Angleterre a remporté la Coupe du monde et ce fut un exploit incroyable en tant qu’équipe et en tant que pays.

« Les fans sont tellement derrière nous, à chaque tournoi, ils nous poussent et nous demandent d’aller loin et cela n’a pas été différent.

« Maintenant, nous avons cette opportunité de créer encore plus d’histoire, et [for] nos parents et les membres de notre famille qui n’ont jamais vu l’Angleterre en finale auparavant – et je sais que cela s’étend à tout le pays.

« C’est un moment spécial et si nous pouvons terminer le travail et gagner, alors évidemment, nous nous souviendrons de l’histoire pour le reste de nos vies. C’est le défi que nous avons, nous devrons donc le relever . »