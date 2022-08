J’avais l’habitude de me sentir coincé pendant les heures de pointe – mais maintenant j’en suis venu à l’apprécier

Cette pièce à la première personne est d’Akiko Hara qui vit à Vancouver. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Sous le soleil d’août, il fait une chaleur insupportable dans ma voiture. Mon climatiseur ne fonctionne que si la voiture roule. Ma voiture ne bouge pas. Je suis à Richmond, en Colombie-Britannique, à l’approche du pont de la rue Knight alors que j’essaie de rentrer chez moi après le travail. Il est 17h15. La circulation ralentit déjà puis s’arrête complètement. Pouah! Je suis bloqué avant même de monter sur le pont.

Qu’on le veuille ou non, c’est devenu ma routine de travail. Devant moi se trouve une bretelle d’accès très encombrée. Je regarde les interminables rangées de véhicules, consterné.

Ma première réaction est toujours le déni.

Ce n’est pas à quoi ça ressemble. Le trafic commencera bientôt à bouger. Je serai à la maison avant de m’en rendre compte.

Les secondes passent. Les minutes passent. Je pense à couper le moteur.

Puis je me replie sur ma deuxième stratégie : l’illusion. J’essaie d’oublier que je suis dans un “embouteillage”. En regardant les rangées de voitures et de camions scintillant au soleil, je commence à compter — 299, 300, 301 — et j’abandonne.

Je me souviens soudain que je suis l’un des 300 conducteurs impuissants.

Je m’efforce de rester vigilant. Quand les voitures bougent, je dois bouger aussi, en faisant attention de ne pas heurter la voiture devant moi, qui s’arrêtera à nouveau à tout moment. Quand je suis trop lent, quelqu’un coupe juste devant et prend ma endroit. Cela me rend fou.

Je me souviens de ce que mon ami a suggéré – ce n’est pas sain de fulminer en silence et je devrais jurer à la place ; alors je me sentirais mieux. Élevé par des parents japonais, je n’ai pas l’habitude de jurer. Mais j’essaye quand même. Cela échoue lamentablement. Je me sens maintenant impuissant et stupide.

La circulation sur le pont de la rue Knight à Vancouver est photographiée le 9 avril 2021. (Ben Nelms/CBC)

Grâce à la pratique de l’attente, du déplacement et de l’arrêt, et de l’attente, j’arrive enfin sur le pont. Le trafic avance toujours à pas de tortue. Fatigué et affamé, je deviens encore plus agité.

Juste à ce moment-là, j’entends un léger bruit au loin. Le son devient progressivement plus fort, jusqu’à ce que je puisse l’identifier sans équivoque comme un véhicule d’urgence s’approchant de loin derrière. Qu’est-ce qu’on fait? Le pont est bondé. Il n’y a pas de place pour nous déplacer.

J’ai tort. Chaque voiture se déplace rapidement, mais avec précaution, vers chaque côté du pont, créant une voie d’urgence au milieu. Sans réfléchir, j’emboîte le pas. La voie reste ouverte pendant quelques secondes pendant lesquelles la puissante ambulance passe en trombe.

Ensuite, chaque voiture, y compris la mienne, revient dans sa formation précédente. Alors que la sirène devient de plus en plus faible, nous fermons la voie fantôme, prêts à reprendre notre patiente pratique d’attente sur le pont.

De retour à ma place, je suis émerveillé. En ce moment, je ne me souviens pas de ma fatigue ou de ma faim. Mon agitation est partie. Je passe le reste de mon voyage à la maison à réfléchir à ce qui vient de se passer et à ce que je viens de faire avec plus de 300 autres conducteurs.

Même lorsque le pont était complètement bondé, nous avons créé la voie supplémentaire, suffisamment large pour l’ambulance. Ensuite, tout le monde a attendu. Comment avons-nous fait cela? Nous étions tous fatigués d’être coincés. Peut-être était-ce la sirène bruyante qui nous intimidait et tout ce que nous pouvions faire était de nous éloigner le plus rapidement possible. Après tout, nous sommes des Canadiens polis. C’est une de mes théories.

En voici un autre. Peut-être, nous savions juste quoi faire. Malgré notre épuisement, dans le moment de confusion et de réalisation, nous avons décidé collectivement d’aider l’étranger que nous ne connaissions pas et que nous avions peu de chances de rencontrer. Pour l’étranger qui avait besoin de temps plus désespérément que nous, nous avons fait appel à notre compassion et à notre intelligence, sans exiger de directives. J’ai décidé que j’aimais mieux cette théorie.

Sur le pont, je suis toujours coincé. Mais soudain, il y a un vaste espace dans ma voiture. Et je ne suis pas seul. Je suis connecté avec tous les conducteurs sur le pont, qui sont gentils et intelligents au-delà de mon imagination.

L’événement a changé ma vision des embouteillages pour de bon. Aujourd’hui, chaque fois que je suis coincé dans la circulation, je me souviens de cet événement avec un sourire. Je me souviens de la gentillesse. Qu’ensemble nous sommes capables de rendre l’impossible possible même dans un moment très stressant.

