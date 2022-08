“J’avais l’habitude de me battre beaucoup avec des garçons et j’ai fini par blesser certains d’entre eux aussi” : Judoka Linthoi Chanambam

Les adversaires de la médaillée d’or du Championnat du monde de judo cadets Linthoi Chanambam ont subi le poids de ses prouesses sur le tapis ici, mais il n’y a pas si longtemps, ses amis masculins de sa ville natale de Manipur avaient fait la même chose.

Linthoi, 16 ans, qui est devenu vendredi le premier Indien à remporter une médaille aux Championnats du monde dans tous les groupes d’âge, avait l’habitude de battre des garçons tout en grandissant à Mayang Imphal, à environ 25 km de la capitale de l’État Imphal.

Ses parents impuissants ont dû emmener les garçons blessés à l’hôpital voisin.

“J’ai commencé le judo dans mon enfance car je me croyais un garçon et non une fille Et, enfant, je n’avais pratiquement pas d’amies filles. La plupart d’entre eux étaient des garçons », a déclaré Linthoi rayonnant lors d’une interaction médiatique virtuelle.

“Donc, je me battais beaucoup avec eux et j’ai fini par blesser certains d’entre eux également. Mes parents devaient parfois les emmener à l’hôpital », a-t-elle déclaré en riant.

Linthoi a un passé modeste. Son père est agriculteur et sa mère femme au foyer. Elle a deux autres frères et sœurs, une sœur aînée et une sœur cadette.

Elle a marqué l’histoire en battant la Brésilienne Bianca Reis lors de la finale de la catégorie féminine des 57 kg vendredi.

“Je me sens vraiment bien. C’est une sensation incroyable. J’ai l’impression d’avoir fait quelque chose du fond du cœur et voici le résultat »,

“J’ai commencé le judo à partir de 2014 et je suis venu à Inspire Institute of Sports (IIS) à Bellary en octobre 2017. Ces cinq dernières années, avec tant de soutien de la part de tous, ma vie a vraiment changé.”

Linthoi a déclaré que son père avait joué un rôle central pour arriver là où elle se trouve actuellement.

« L’académie dont je faisais partie avant de rejoindre IIS était à deux pas de chez moi. Donc, mon père m’accompagnait toujours lors de mes séances d’entraînement », a-t-elle déclaré.

“J’ai toujours voulu pratiquer un sport comme le judo dès mon plus jeune âge. En fait, j’aime aussi la boxe et le football. Mais il y avait pas mal d’académies de judo près de chez moi. C’est ce qui m’a le plus attiré dans ce sport et ma famille m’a soutenu dès le début », a-t-elle ajouté.

Le voyage, cependant, a été assez difficile pour Linthoi car il n’a pas été facile pour elle de dire adieu à ses parents à Imphal et de venir directement à Bellary dans le Karnataka.

“C’était très difficile. Je suis toujours resté avec mon père. Le jour où je suis allé à Telangana pour les championnats nationaux, mon père pleurait inconsolablement », rit Linthoi.

“C’était très difficile pour moi de consoler son père. Ils ont une très bonne complicité. Mais, oui, elle a prouvé qu’elle avait un talent extraordinaire et qu’elle était trop bonne », a plaisanté son entraîneur Mamuka Kizilashvili.

Tout à 16 ans, Linthoi a plusieurs plumes à son chapeau. En plus d’être la championne du monde cadette en titre, elle a d’abord remporté une médaille d’or au championnat national sub-junior en 2018.

En 2021, elle a décroché l’or aux championnats nationaux à Chandigarh. Elle a été suivie d’une autre médaille d’or aux Championnats asiatiques de judo cadets et juniors en juillet de cette année.

« Je l’ai vue pour la première fois à Telangana. Je faisais partie du programme de développement de l’identification des talents qui déniche des judokas talentueux de toute l’Inde », se souvient Mamuka.

“Lorsque j’ai visité Imphal, j’ai été surpris de voir la passion des gens pour le sport là-bas. La première fois que je l’ai vue, j’ai tout de suite su qu’elle avait quelque chose en elle pour devenir une athlète de classe mondiale, même si elle était très jeune à l’époque.

«Quand en tant qu’entraîneur, vous commencez à entraîner un athlète à partir d’un si jeune athlète, il est très facile de les façonner. Cela a vraiment fonctionné pour elle aussi. Elle l’a également prouvé en grand.

Mamuka a déclaré que l’exploit de médaille d’or de Linthoi était une réalisation historique et pourrait changer le judo indien dans les prochains jours.

“Le gouvernement indien et la Sports Authority of India font ce qu’il faut pour soutenir les athlètes. Par exemple, Linthoi n’avait que 13 ans lorsque nous l’avons recommandée à SAI. Et, ils l’ont financée à partir de ce moment-là », a-t-il déclaré.

Linthoi s’est déjà fixé pour objectif de se produire sur une plus grande scène, notamment aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

“Je ferai de mon mieux pour gagner une médaille d’or à Paris. Mais, sinon à Paris, je suis sûr que je peux le faire aux Jeux olympiques de 2028 (à Los Angeles) », a signé Linthoi.

