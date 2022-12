J’avais l’habitude de fantômer des filles après d’innombrables rencontres, mais je suis prêt à m’installer maintenant, insiste Gary Lucy de Celebs Go Dating

La star de CELEBS Go Dating, Gary Lucy, a admis qu’il était prêt à se réinstaller après avoir profité de ses journées sauvages dans la vingtaine.

La star de Hollyoaks – qui s’est séparée de sa femme, Natasha Grey, après quatre ans ensemble – a déclaré qu’il avait eu du mal à rencontrer des femmes après la fin de son mariage, principalement parce que le monde des rencontres avait radicalement changé depuis ses jours de célibataire.

Getty

E4

Instagram

Gary sort avec Laura Anderson de Love Island[/caption]

Gary, 41 ans, a avoué avoir eu sa juste part de “connexion” dans sa jeunesse et “fantôme” souvent l’autre personne s’il perdait tout intérêt.

S’adressant exclusivement à The Sun, Gary a déclaré: «Je suis allé sur les montagnes russes des dates sur Celebs Go Dating; Je n’ai pas vraiment eu de rendez-vous.

“J’avais l’habitude de sortir le soir à Chinawhite et de faire des rencontres avant de m’installer avec la mère de mes enfants.

“J’ai de nouveau eu une expérience affreuse de rencontres, c’est un tout nouveau monde maintenant et quand vous êtes occupé, où rencontrez-vous des gens.

“Je suis un homme de 40 ans maintenant et je pense qu’il y a beaucoup de gens de mon âge, plus âgés et certains plus jeunes, ce genre de merde, où allez-vous à partir d’ici, où vous rencontrez-vous personnes?

«Où construisez-vous une relation, pas rencontrer des gens pour une rencontre, c’était au début de la vingtaine ou à la fin de l’adolescence et je n’avais aucun problème avec ça à l’époque, j’avais certainement mon gâteau et je l’ai mangé.

“Mais où est-ce que tu fais ça, les applications de rencontres ? amis célibataires ? c’est très difficile.

“Je ferais confiance aux applications de rencontres, comment savez-vous à qui vous parlez, comment connaissez-vous les intentions de quelqu’un, cela pourrait être un poisson-chat.”

Le père de deux enfants – qui sort avec Laura Anderson de Love Island – a déclaré qu’il était prêt pour quelque chose de sérieux maintenant après des années de fête et de singeries sauvages.

Il a poursuivi: “Je ne suis pas là pour perdre mon temps ou celui de quelqu’un d’autre, je n’aime pas contrarier les gens, à l’époque où je changeais de numéro ou de téléphone, ce qui est une façon horrible de se comporter et je ‘ Je suis juste honnête.

“C’est bouleversant, je pense qu’ils appellent ça des images fantômes maintenant.

“Ce n’était pas parce que j’étais méchant, c’est juste que je n’aime pas contrarier les gens.

“Étonnamment, il n’y a rien de mal à dire merci, mais ne poursuivons plus cela.”

La légende du savon – qui apparaît actuellement sur Celebs Go Dating sur E4 – a admis qu’il s’était jeté sur les dates et avait pris en compte les commentaires de l’expert dans le but de trouver l’amour.

“J’ai passé les trois dernières années et demie à voyager, à voir les enfants un week-end sur deux, à remonter à Liverpool pour travailler et j’avais l’impression de n’avoir pas le temps de rencontrer quelqu’un ou d’avoir ces soirées en amoureux et de vivre des expériences de vie avec quelqu’un ,” il a dit.

«J’étais comme f *** it et je me suis inscrit; c’était une expérience vraiment folle.

Gary et la beauté écossaise Laura ont partagé une série de clichés adorés sur les réseaux sociaux.

Le couple a également été aperçu en train de passer une agréable journée sur la plage lors de la finale de Celebs Go Dating.

Le couple a été photographié en train de se blottir pendant le tournage du dernier épisode de la série.

Laura a confirmé leur relation après avoir révélé à The Sun que leur relation était « florissante », expliquant : « Je m’entends très bien avec Gary. C’est en train de fleurir.

“C’est le plus heureux que j’aie été depuis longtemps.”

La star de télé-réalité a poursuivi : “Ça va très bien pour nous, je ne changerais rien.”

Laura, 33 ans, s’est récemment séparée de Dane Bowers d’Another Level après une relation turbulente de cinq ans avec le musicien.

Gary s’est séparé de sa femme, Natasha Grey, après quatre ans ensemble, peu de temps après qu’elle l’ait confronté à propos de sa “fête sauvage”.

Le nouveau couple a été aperçu en train d’assister à l’événement de lancement de vêtements de fête Chrishell x Lipsy hier soir, avec Laura tenant une seule rose rouge et ayant l’air glamour dans une mini robe noire.

Getty

Le père de deux enfants cherche maintenant quelque chose à long terme[/caption]