J’avais le sentiment que Manchester City était prêt, déclare Pep Guardiola

Manchester City était parfaitement préparé avec le bon mélange de calme et de tension pour sa demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, a déclaré mercredi le manager Pep Guardiola.

Les champions d’Angleterre ont démantelé les tenants du titre 4-0 avec une démonstration impitoyable pour assurer une victoire cumulée de 5-1 et atteindre la finale contre l’Inter Milan lorsqu’ils tenteront de remporter pour la première fois le trophée le plus prestigieux du football de clubs européens.

C’était une douce revanche pour une douloureuse défaite en demi-finale contre le Real il y a 12 mois.

« J’ai eu le sentiment ces derniers jours que nous avions un mélange de calme et de tension pour jouer ce type de matchs », a déclaré Guardiola aux journalistes.

« Et après 10 ou 15 minutes, j’ai eu le sentiment que toute la douleur qu’on avait, ce qui s’est passé la saison dernière. . . c’était vraiment difficile de perdre la façon dont nous avons perdu et je pense que sur le moment, nous avons dû avaler du poison. »

Le Real a éliminé City il y a 12 mois 6-5 au total après un retour en retard extraordinaire.

« Dans le sport, évidemment, vous avez une autre chance et quand le tirage au sort a eu lieu à Madrid, j’ai dit: » Ouais, je le veux « », a déclaré Guardiola.

Bernardo Silva a marqué un doublé en première mi-temps pour donner le contrôle à City et, après qu’Erling Haaland n’a pas réussi à convertir deux occasions dorées, Manuel Akanji et Julian Alvarez ont complété la déroute.

Le Real Madrid est arrivé avec l’histoire de son côté en tant que tenant du titre et 14 fois champion d’Europe.

Mais City, porté par une série de 23 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, n’avait pas perdu en 26 matches de Ligue des champions au stade Etihad, qui était une mer bleu ciel tordue pour la visite des géants espagnols.

City a disputé la demi-finale de 2021 contre le Paris St Germain à Manchester sans fans présents en raison de la pandémie de COVID-19 et les joueurs sont restés sur le terrain longtemps après le coup de sifflet final pour célébrer, Haaland portant un drapeau norvégien drapé autour de ses épaules. .

« (Ce soir était) beaucoup, beaucoup mieux », a déclaré Guardiola. « J’ai senti, je ne sais pas pourquoi, vous avez senti que l’équipe était prête à concourir au niveau auquel elle a concouru aujourd’hui. »

City est à trois victoires d’un triplé alors qu’il affronte Manchester United en finale de la FA Cup le 3 juin et pourrait remporter la Premier League dès samedi.

« Nous sommes plus proches », a déclaré Guardiola. « Cette saison est vraiment très bonne, ce que nous avons vraiment déjà fait. Le plaisir, la joie, combien nous nous amusons cette saison encore et encore. Nous rendons heureux nos fans, tous partout dans le monde qui nous regardent, ils voient une bonne équipe jouer. C’est le plus grand compliment. »

Guardiola a déclaré que les joueurs, le personnel et les familles se réuniraient pour un petit-déjeuner d’équipe avant de profiter d’une journée de congé jeudi avant leurs préparatifs pour leur dernier effort pour décrocher le titre de Premier League.

La victoire sur l’Inter Milan lors de la finale de la Ligue des champions à Istanbul le 10 juin assurerait le seul trophée dont le cheikh Mansour d’Abu Dhabi a rêvé depuis qu’il a acheté City en 2008, après avoir perdu contre Chelsea il y a deux ans lors de leur seule apparition précédente en finale.

