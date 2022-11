J’avais honte de porter une minijupe – mais je n’arrêterai pas de porter des robes révélatrices, dit Carol Vorderman

CAROL Vorderman a révélé qu’elle avait honte de porter une minijupe alors qu’elle n’avait que 39 ans.

La star de la télé, aujourd’hui âgée de 61 ans, s’est ouverte sur les commentaires anti-âgistes qu’elle a reçus au fil des ans alors qu’elle insistait sur le fait qu’elle prévoyait de toujours se rebeller.

Getty

Carol Vorderman a révélé qu’elle avait été critiquée pour avoir porté cette robe en 2000[/caption]

Getty

Elle a continué à impressionner avec ses choix de tenues depuis[/caption]

En discutant sur le podcast Netmums, Carol a parlé d’un moment qui lui est resté à l’esprit et l’a incitée à continuer à porter des vêtements révélateurs.

Elle a expliqué: “Quand j’avais 39 ans, pas ma grand-mère, pas ma mère, c’était le 21e siècle, c’était l’an 2000.

“Je suis allée aux BAFTA avec une robe courte, pas une micro-jupe, ils ont fait un Kilroy Show sur la BBC et ils ont volé dans cette robe depuis Paris, c’était une robe Ingaro, et la robe est arrivée et cet énorme débat dans le studio was not is this a nice dress, mais une femme de 39 ans devrait porter une robe au dessus du genou ! Oh, le vitriol était incroyable.

Defiant Carol a poursuivi: «Je me suis toujours rebellé.

“Soyez un peu égoïste, ou ce qu’on nous dit est égoïste, c’est égoïste du tout, c’est juste que c’est ancré dans la tête des femmes que s’occuper un peu de soi ou avoir un peu de temps pour moi est égoïste, ce n’est pas mais si c’est comme ça que tu fais alors sois un peu plus égoïste.





L’ancienne star de Countdown est devenue bien connue pour partager ses choix de tenues avec les fans, que ce soit lorsqu’elle s’entraîne ou qu’elle se glorifie.

Après son passage en tant que “nerdy one”, Carol a transformé son sens de la mode et fait souvent la une des journaux avec ses choix.

Elle a précédemment déclaré qu’elle “ne faisait de mal à personne” alors qu’elle continue de montrer sa silhouette incroyable.

Getty

Carol est devenue célèbre pour sa silhouette incroyable[/caption]

Instagram

Elle partage régulièrement des photos alors qu’elle se rend au gymnase[/caption]