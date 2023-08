J’avais de grands projets pour la maison la plus triste de 7,5 millions de livres sterling de Grand Designs avant le rejet… voici pourquoi le propriétaire fouette un cheval mort

L’ex-garde du corps de MICHAEL Jackson est consterné après avoir échoué dans une offre de 7,5 millions de livres sterling pour une maison en bord de mer qui a échoué sur Grand Designs.

L’expert en arts martiaux Matt Fiddes voulait se lancer dans la propriété du Devon, inspirée d’un phare, qui a été surnommée la « plus triste jamais » à figurer dans le programme de relooking de Channel 4.

Mais son argumentaire pour la maison art déco a été rejeté par le propriétaire Edward Short, qui l’a qualifié de « perte de temps ».

Et maintenant, il a riposté en accusant son rival de « fouetter un cheval mort ».

M. Fiddes, 44 ans, a assuré la sécurité du regretté « King Of Pop » Jackson pendant plus d’une décennie avant de construire son propre empire d’arts martiaux d’une valeur estimée à 120 millions de livres sterling.

Il a lancé son offre l’année dernière pour acheter Chesil Cliff House, au large de la côte nord du Devon à Croyde.

La propriété a figuré deux fois sur Grand Designs, avec M. Short et sa famille aux prises avec des tentatives de rénovation.

Maintenant, M. Fiddes a parlé de sa tentative infructueuse de le sécuriser lui-même, ripostant au camouflet de M. Short.

L’ex-garde du corps a déclaré au Bristol Post: «Il aurait dû accepter mon offre car j’aurais transformé une section en appartements de luxe et l’autre en Airbnb.

« S’il est mis en vente à un prix réaliste, je l’achèterai – mais pas tel qu’il est en ce moment car il fouette un cheval mort. »

M. Fiddes, qui a quitté l’école sans qualification et ne sait toujours pas écrire, a acheté plus tôt cette année une Lamborghini à 300 000 £ – et a exhorté les jeunes à croire que « tout est possible ».

L’entrepreneur, qui a grandi à Barnstaple dans le Devon, s’est senti incité à se lancer dans les arts martiaux après avoir été victime d’intimidation à l’école.

Il a ensuite obtenu un maître de ceinture noire du 7e degré en tae kwon do et des ceintures noires en kickboxing et en kung fu, ainsi que la création de la première école d’arts martiaux Matt Fiddes « avec seulement 100 £ ».

Il est apparu sur Rich House Poor House de Channel 5 en 2017 – échangeant des propriétés avec Andy Leamon, qui vivait dans une maison du conseil avec sa femme et ses deux enfants.

Il affirme également avoir fourni des services de garde du corps à « de nombreuses clientèles célèbres, notamment des acteurs, des mannequins et des chanteurs ».

Ceux-ci ont inclus Michael Jackson pendant plus d’une décennie, avant que le chanteur ne décède en 2009.

M. Fiddes a été présenté à la pop star par l’intermédiaire de son ami Uri Geller, et est devenu son agent de sécurité personnel – alors qu’il a également été engagé comme entraîneur personnel en 2019 par le mannequin Katie Price.

Il s’est plaint en février de cette année d’avoir été snobé par le personnel alors qu’il cherchait à acheter une nouvelle Ferrari parce qu’il portait un survêtement.

Son éducation difficile dans le Devon a joué un rôle dans son désir de reprendre Chesil Beach House.

Il a déclaré: «Je vois cela comme un succès pour moi – j’ai passé un moment douloureux à Croyde quand j’étais plus jeune parce que j’ai été expulsé.

«Mais cette propriété est à cinq minutes de ma première location lorsque j’ai quitté ma mère et mon père à Swindon.

« Les gens m’ont dit que je n’y arriverais pas et que ça ne marcherait pas – mais j’achète des maisons depuis que j’ai 18 ans et peu importe je ne sais pas bien écrire car je n’ai qu’à signer des autographes et des chèques .”

Chesil Cliff House, qui comprend une piscine à débordement et trois acres de terrain, a été initialement mise en vente pour 10 millions de livres sterling par les agents immobiliers Knight Frank.

La maison principale, un phare blanc de style art déco, est maintenant proposée pour 7,5 millions de livres sterling avec un développement de plage adjacent à gagner pour 2,5 millions de livres sterling.

Mais M. Fiddes insiste sur le fait que l’endroit ne vaut plus « pas plus de 3 millions ou 4 millions de livres sterling ».

Il a été présenté dans un épisode de Grand Designs en 2016 et 2019, dans lequel M. Short a raconté sa chance « cauchemar » depuis l’achat de la propriété.

Les tentatives de rénovation ont plongé sa famille dans l’endettement et contribué à la fin de son mariage après 12 ans, a-t-il révélé.

Le présentateur de l’émission, Kevin McCloud, a décrit la propriété il y a quatre ans comme « les os nus d’une maison et plus comme une carcasse désolée ».

L’ancienne star de One Direction, Harry Styles, aurait envisagé d’acheter le phare, bien que cela ait été refusé par la suite.

