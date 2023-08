« J’avais besoin que ce soit un bisou »

Dharmendra joue le grand-père de Ranveer Singh, tandis que Shabana Azmi joue la grand-mère d’Alia Bhatt dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar.

Réalisé par Karan Johar et mettant en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a franchi Rs 100 crore dans le monde au box-office mondial lors de son cinquième jour de sortie en salles, soit le mardi 1er août. a reçu une réponse incroyable du public et des critiques, qui saluent le film pour son humour et ses émotions parfaits.

L’un des moments les plus discutés du film a été la scène des baisers de Dharmendra et Shabana Azmi, qui sont réunis par leurs petits-enfants Ranveer Singh et Alia Bhatt dans le film. Maintenant, dans une récente interview, Karan Johar a parlé de la séquence en détail et a partagé que les deux acteurs ont fait la même chose avec « l’aplomb absolu ».

Dans une interview avec Film Companion, on a demandé au cinéaste s’il était difficile de convaincre Dharmendra et Shabana pour leur baiser et il a répondu: « Non (ce n’était pas difficile de convaincre l’un ou l’autre des acteurs). Shabana ji est un soldat. Elle est un maître acteur. Quel acteur, c’est un acteur baap (grand acteur). Il n’y avait aucun doute. Dharam ji (Dharmendra) était comme ‘Haan karna hai toh karna hai (si ça doit être fait, ça doit être fait )’. Deux grands vétérans qui se produisent avec un aplomb absolu, sans poser de questions. J’avais besoin que ce soit un baiser; c’était ce que je voulais.

« L’une de mes préférées de tous les temps est Abhi Na Jao Chhod Kar (du film Hum Dono de 1961) et ce devait être leur chanson parce que c’est ce qu’elle dit dans le dialogue sur « Mall Road pe woh walks, hum dono ka woh re -run, humara woh favorite gana (Mall Road walks, our red-run, our favorite song). Et c’est aussi devenu le genre de connexion thématique entre Rocky (Ranveer) et Rani (Alia). C’était juste glorieux de les voir (Dharmendra et Shabana) », a ajouté le directeur de Kabhi Khushi Kabhie Gham.

Outre Ranveer, Alia, Dharmendra et Shabana, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani présente également Jaya Bachchan, Tota Roy Choudhury, Aamir Bashir et Churni Ganguly dans des rôles de premier plan.

