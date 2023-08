« J’avais à peine 8 mois quand… »

Lors d’un événement récent, Kiara Advani a révélé qu’elle n’avait que 8 mois lorsqu’elle a fait face à la caméra pour la première fois.

Kiara Advani, qui est l’une des actrices les plus titrées de Bollywood, a conquis les cœurs avec ses performances dans des films comme Kabir Singh et MS Dhoni – The Untold Story. Mais le plus étonnant dans sa carrière, c’est qu’elle a grandi entourée de caméras.

La famille de l’actrice avait été régulièrement impliquée dans la réalisation de nombreux films. Sa famille maternelle est liée à de nombreuses célébrités comme les acteurs Ashok Kumar et Saeed Jaffrey.





Récemment, Kiara a stupéfié le public avec son regard éthéré aux IAA Leadership Awards. Après avoir remporté le prix du meilleur endosseur de l’année lors d’une cérémonie de remise de prix, elle a partagé son histoire sur scène tout en prononçant le discours.

L’actrice a joué dans une vieille publicité télévisée alors qu’elle n’avait que 8 mois avec sa mère. La publicité de la marque concernait un produit pour bébé et Kiara y était le bébé, aux côtés de sa mère Genevieve Advani. Kiara a été présentée comme un bébé heureux tandis que sa mère fait la promotion de plusieurs produits, dont une crème pour bébé.

Kiara est allée assez loin après sa première apparition devant la caméra. Elle a fait ses débuts d’actrice avec la comédie Fugly en 2014. Depuis, elle a fait des apparitions sur grand écran dans des rôles plus sombres, comme Shershaah (2021) et Coupable (2020).

Les vidéos de son discours sont devenues virales au cours des dernières 24 heures sur les réseaux sociaux, où elle a déclaré : « Maintenant, remporter le prix du Brand Endorser of the Year, c’est vraiment comme si j’avais bouclé la boucle, alors merci à toutes les marques qui ont mis leur foi en me choisissant comme leur visage et le public pour croire en tout ce que je fais. » L’actrice a décrit son expérience comme vraiment « humiliante et gratifiante ».

Lors d’une conversation avec Neeraj Roy de Hungama Digital Media, elle a expliqué comment elle avait réalisé le vrai sens de «soutenir une marque» tout en préservant l’authenticité. Elle a déclaré: « Quand j’ai commencé, j’avais l’impression que les mentions étaient un avantage du travail d’acteur. En ce qui concerne les marques qui voulaient s’associer à moi, j’ai prêté mon nom à celles que je consommais personnellement ou à celles en lesquelles je croyais. « J’ai cherché des valeurs similaires et partagées dans les marques. Au fur et à mesure, j’ai réalisé que sur les réseaux sociaux, des millions de personnes vous suivent, vous font confiance et vous respectent. Avec cela vient un sens des responsabilités et vous ne voulez pas les laisser tomber. » Il est de votre responsabilité de rester authentique et c’est ce que je pense que je suis »,





En dehors de cela, Kiara a récemment passé du temps avec les Jawans de l’armée à la frontière de Wagah, après son retour de vacances d’anniversaire avec son mari et acteur Siddharth Malhotra. Son dernier film Satyaprem Ki Katha avec Kartik Aryan a bien marché dans les salles. Ses autres films comme Jug Jug Jeeyo et Laxmii ont également gagné en popularité.