J’avais à peine 14 ans quand j’ai commencé à chanter avec le professeur de mes rêves, mais il avait un mauvais motif… un texte sinistre l’a exposé

AS A 14 ans, Annie Holland rêvait de devenir chanteuse et attendait avec impatience les cours de musique de son club de jeunes.

Mais l’adolescente innocente n’avait aucune idée que son professeur pervers, Matthew Bell, utilisait leurs séances d’entraînement comme déguisement pour la toiletter.

Annie Holland rêvait de devenir chanteuse à l’adolescence Crédit : Histoires vraies

L’adolescente innocente n’avait aucune idée que son professeur pervers, Matthew Bell, utilisait leurs séances d’entraînement comme déguisement pour la toiletter Crédit : Histoires vraies

Après avoir gagné sa confiance, Bell, maintenant âgée de 32 ans, a lancé une campagne d’abus de deux ans contre Annie, maintenant âgée de 25 ans, du Dorset.

Lors de ses agressions, Bell a souvent forcé Annie à porter son uniforme scolaire et lui a fait jouer ses fantasmes tordus.

Le pédophile, alors âgé de 22 ans, utilisait également des attaches de câble sur l’adolescente et l’attachait au mobilier de bureau pendant des heures d’affilée.

S’exprimant après la condamnation de Bell à neuf ans et deux mois, Annie renonce courageusement à son droit à l’anonymat pour partager son histoire et sensibiliser les autres victimes du toilettage.

Annie, propriétaire d’une entreprise de coiffure, déclare : « Pendant de nombreuses années, je me suis reprochée de tout ce qui s’est passé.

« Mais maintenant, je sais que j’étais un enfant vulnérable, alors que Matthew était un adulte et qu’il était dans une position de confiance.

« Je veux que les autres sachent qu’il n’est jamais acceptable pour quelqu’un d’aussi vieux de profiter de vous en tant que jeune fille. Je vous promets que vous serez cru et que la justice prévaudra.

En 2012, Annie, alors âgée de 14 ans, était en 9e année à l’école et a rejoint un centre de jeunesse local dans sa ville natale de Daventry, où elle a rencontré Bell, bénévole du club, guitariste et professeur de musique.

Bell et Annie chantaient ensemble dans des festivals locaux avant qu’elle ne parle de ses abus Crédit : Histoires vraies

Bell a été emprisonné pendant plus de neuf ans Crédit : Histoires vraies

Elle avait toujours été une chanteuse en herbe et avait entendu dire que le club avait un groupe de rock.

Annie raconte : « Lors de mon premier jour au club, j’ai trouvé le groupe jouant dans l’une des salles du studio.

« Je connaissais le batteur et l’un des guitaristes de l’école.

«Mais l’aîné était Matthew. Il y travaillait comme bénévole mais il était aussi professeur de musique dans une école voisine.

« Il a souri, s’est présenté et m’a demandé si je voulais pratiquer dans une autre salle.

« J’ai commencé à chanter et il m’a rassuré que j’avais une belle voix et que je me sentais à l’aise. Il était très gentil.

«Après avoir pratiqué seul, nous avons rejoint les autres et j’ai chanté de tout mon cœur. C’était incroyable. »

‘Épaule sur laquelle pleurer’

Annie dit que Bell s’est liée d’amitié avec elle Crédit : Histoires vraies

Dès lors, Annie visita le club des jeunes tous les jeudis après l’école.

Bell a encadré les enfants là-bas et était souvent admiré.

Il a commencé à pratiquer seul avec Annie chaque semaine et a utilisé leur temps seul pour gagner sa confiance.

Annie dit : « Des semaines plus tard, Matthew m’a ajouté sur Facebook, pour discuter de tout ce qui concernait la musique.

« Mais avec le temps, il a commencé à se sentir comme mon ami. Bientôt, je me suis confiée à lui sur l’école et mes problèmes de santé mentale.

« J’avais eu des problèmes d’automutilation et Matthew est devenu mon épaule sur laquelle pleurer. »

Rencontres secrètes

Des mois plus tard, Bell a admis qu’il était tombé amoureux de l’adolescent Crédit : Histoires vraies

Des mois plus tard, Bell a admis qu’il était tombé amoureux de l’adolescent et elle lui a dit qu’elle pensait qu’elle était trop jeune pour lui.

Annie dit : « Matthew a dit que tout allait bien, nous n’avions pas besoin de le dire à personne et il m’a fait me sentir vraiment spéciale.

« Plus tard cette semaine-là, il m’a convaincu de le rencontrer en secret.

«Comme il était cadet, il avait la clé d’une ancienne base de la RAF et m’a introduit en douce dans certains bureaux.

Je suis tombé follement amoureux. Matthew m’a fait sentir que nous étions Roméo et Juliette et que notre amour n’était pas accepté par la société Annie Hollande

« Il m’a enlevé mes vêtements et tout s’est passé si vite. Mais il m’a fait me sentir en sécurité et aimé.

« Après, il a dit que si je le disais à quelqu’un, il perdrait son poste d’enseignant et son poste au club des jeunes. Alors j’ai promis de garder le silence.

« Après ça, je suis tombé follement amoureux. Matthew m’a fait sentir que nous étions Roméo et Juliette et que notre amour n’était pas accepté par la société.

Bientôt, Bell a utilisé la «pratique musicale» comme déguisement pour agresser Annie chez lui ou au club.

Énergique

Annie dit que Bell l’a fait se sentir aimée au début – mais les choses ont pris une tournure sombre Crédit : Histoires vraies

La nuit, il l’emmenait continuellement à la base de la RAF où les abus se produisaient.

Il la couvrait de cadeaux et lui envoyait des messages toute la journée pendant qu’elle était à l’école.

Annie dit : « Au début, il m’a fait me sentir tellement aimée. Mais après un certain temps, il est devenu très énergique.

«Il a commencé à me demander de porter mon uniforme scolaire pour le rencontrer le soir et cela m’a mis mal à l’aise.

« Il m’appelait alors sa » vilaine écolière « et qu’il était mon » professeur « et qu’il allait » me punir « .

« J’ai continué à essayer de me dire que c’était normal, mais j’avais un mauvais pressentiment à l’intérieur de moi.

« Bientôt, il a commencé à apporter des serre-câbles et il m’a attaché au mobilier du bureau pendant des heures. C’était horrible. »

Pendant ce temps, le reste de leur groupe a abandonné et il n’y avait plus que Bell et Annie.

Le couple jouait ensemble dans des festivals locaux et pour tout le monde dans la ville, ils ressemblaient à un enseignant et à un élève.

Contrôler

Le temps passait et Annie s’approchait d’elle 16e anniversaire en 2014, Matthew est devenu le contrôle.

Il l’a isolée de ses amis et a essayé de lui dire quoi porter.

Annie raconte : « Il m’a dit que des choses dangereuses m’arriveraient si jamais je disais la vérité à qui que ce soit.

« Les choses ont vraiment mal tourné et j’ai rompu. Je me suis échappé un jour par sa fenêtre et j’ai couru dans la maison des jeunes dans un flot de larmes.

« Je leur ai tout dit et ils ont appelé la police. Les agents m’ont dit que ma relation n’était pas moralement juste mais j’étais hystérique, disant que j’aimais encore Matthew.

« Ils ont essayé de me faire porter plainte, mais j’ai refusé parce que je ne voulais pas causer d’ennuis à Matthew. »

Il m’a dit que des choses dangereuses m’arriveraient si jamais je disais la vérité à quelqu’un Annie Hollande

Après cela, Annie et Bell ont perdu le contact et elle a terminé ses GCSE.

En vieillissant, Annie a essayé de repousser les abus à l’arrière de sa tête, mais sa santé mentale s’est détériorée.

Elle a été hospitalisée plusieurs fois pour tentative de suicide.

Annie raconte : « Des années plus tard, en 2020, quand j’ai eu 22 ans, j’ai réalisé que j’avais le même âge que Matthew quand nous nous sommes rencontrés.

« J’ai pensé à être avec un garçon de 14 ans et j’ai eu mal au ventre. Pour la première fois, j’ai réalisé que c’était un prédateur qui m’avait soigné et chassé.

Confession

En vieillissant, Annie a essayé de repousser les abus à l’arrière de sa tête, mais sa santé mentale s’est détériorée. Crédit : Histoires vraies

Annie a dit la vérité à sa mère et à un thérapeute, et la semaine suivante, elle a signalé Bell à la police.

La police a trouvé un texto de Bell à Annie des années avant qui disait : « Je risque un monde d’ennuis et je pourrais être accusé de toilettage et de pédophilie. »

En novembre 2022, Matthew Bell, auparavant de Daventry, a été reconnu coupable de deux chefs d’activité de pénétration avec un enfant contre Annie à Northampton Crown Court.

Il a été condamné à neuf ans et deux mois.

Annie raconte : « Au tribunal, c’était humiliant d’être contre-interrogée. Mais j’ai gardé la tête haute.

Au tribunal, c’était humiliant d’être contre-interrogé. Mais j’ai gardé la tête haute Annie Hollande

« Quand c’était au tour de Matthew, il trébuchait sur ses mots et changeait constamment son histoire.

« Heureusement, le jury a vu Matthew pour le monstre qu’il était. »

Lors de sa condamnation, le sergent-détective Cory Wise de la police du Northamptonshire a déclaré: «Cette femme peut être fière que sa bravoure ait vu justice rendue et j’espère qu’elle pourra maintenant aller de l’avant avec sa vie après la conclusion de cette affaire.

« La police du Northamptonshire prend des cas comme ceux-ci très au sérieux – nous vous croirons et nous ferons tout notre possible pour traduire votre agresseur en justice. »

Annie dit que maintenant Bell est en prison, elle « ne s’est jamais sentie aussi libérée et libre ».

« Je me suis longtemps reprochée, mais j’ai 25 ans maintenant et je sais que rien n’était de ma faute », dit-elle.

« Si vous avez été soigné, s’il vous plaît, n’ayez pas honte et tendez la main à quelqu’un comme je l’ai fait. »

Annie dit que maintenant Bell est en prison, elle ne s’est « jamais sentie aussi libérée et libre » Crédit : Histoires vraies