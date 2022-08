“J’aurais pu rejoindre Man United trois fois à Tottenham”

Christian Eriksen dit que son déménagement à Manchester United a pris des années après avoir révélé qu’il avait presque rejoint le club à trois reprises alors qu’il était à Tottenham Hotspur.

Eriksen a signé un contrat de trois ans à Old Trafford cet été et a fait son premier départ pour l’équipe d’Erik ten Hag lors d’un match nul 1-1 avec Rayo Vallecano lors d’un match amical de pré-saison dimanche.

Mais le milieu de terrain danois a déclaré qu’il aurait pu rejoindre le club des années plus tôt et avoir eu des conversations avec les managers de United Louis van Gaal, Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer pendant son séjour à Tottenham de 2013 à 2020.

“J’ai parlé à tous les managers qui ont été ici à Man United pour voir quelle était la situation”, a déclaré Eriksen, 30 ans.

“Mais j’étais aux Spurs à l’époque et je ne me voyais vraiment pas jouer dans une autre équipe anglaise à ce moment-là. Je suis allé à l’étranger et je suis allé à l’Inter.

“C’était dans les livres, eh bien, pas dans les livres mais on en a parlé. Pour moi, ce n’était pas le [right] timing, ce n’était pas là et j’étais à un endroit aux Spurs pendant longtemps et je voulais essayer quelque chose à l’étranger et je suis allé à l’Inter et j’ai fini par passer un bon moment.

“Mais ensuite, évidemment, quelque chose s’est passé cet été et cela a un peu changé le cheminement de carrière que j’avais en tête, puis évidemment revenir à Brentford d’abord et ensuite être ici est quelque chose que je ne pensais pas pouvoir arriver il y a un an. .”

12 mois ont été des montagnes russes pour Eriksen, qui a subi un arrêt cardiaque alors qu’il jouait pour le Danemark au Championnat d’Europe l’été dernier.

Christian Eriksen a signé pour Manchester United après un court passage à Brentford. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Il a été libéré par l’Inter Milan en décembre 2021 alors qu’il craignait de ne plus jamais jouer, mais a signé un contrat à court terme à Brentford en janvier.

Après être devenu agent libre en juin, United l’a signé au milieu de la concurrence de Brentford.

Il y avait aussi des spéculations selon lesquelles il pourrait revenir aux Spurs, mais Eriksen a déclaré qu’ils n’avaient jamais déposé d’offre.

“Ce n’étaient que des paroles”, a-t-il ajouté.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

“Ils ne sont jamais vraiment venus avec quoi que ce soit, donc ce n’était pas vraiment une chose pour moi de retourner à Tottenham à l’époque et Man United était très tôt, très positif et j’ai eu de bonnes conversations.

“C’était déjà très positif dès les premiers appels téléphoniques et le club avait l’impression qu’il me voulait, donc ça a duré longtemps.”

Eriksen n’a commencé à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers que la semaine dernière, mais a développé sa forme physique en quelques minutes contre Wrexham, l’Atletico Madrid et le Rayo.

Ten Hag a encore une semaine pour préparer ses joueurs avant leur match d’ouverture de Premier League contre Brighton à Old Trafford le 7 août et Eriksen a déclaré qu’il était en forme et prêt s’il était sélectionné.

“Je me sens bien”, a-t-il déclaré. “Je suis toujours très heureux lorsque la pré-saison est terminée et que la saison commence, puis vous savez que votre condition est là où vous espérez qu’elle devrait être.

“Ça a été bien, j’ai été bien pris en charge par le groupe et j’ai accumulé mes minutes et j’essaie vraiment de m’intégrer le plus rapidement possible dans l’équipe première.”