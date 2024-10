Cynthia Erivo réfléchit à un film réalisé par un fan Méchant affiche qu’elle a diffusée sur les réseaux sociaux, affirmant que le montage l’avait dégradée.

Lors des CFDA Fashion Awards 2024, Erivo a été interrogée sur son explosion sur Instagram et a déclaré qu’elle aurait dû appeler ses amis à la place.

« Je suis passionné par ça et je sais que les fans sont passionnés par ça et je pense que pour moi, c’était comme un moment humain de vouloir protéger la petite Elphaba, et c’était comme un moment humain », a déclaré Erivo. Divertissement ce soir. « J’aurais probablement dû appeler mes amis, mais ça va. »

Le 16 octobre, Erivo s’est tourné vers les réseaux sociaux pour dénoncer un message créé par un fan. Méchant affiche qui rendait hommage à l’affiche musicale de Broadway.

L’affiche de la production de Broadway cache les yeux d’Elphaba et la montre portant du rouge à lèvres avec un sourire narquois sur le visage. Sur l’affiche du film, les yeux d’Erivo sont visibles et elle troque le rouge à lèvres contre un vert.

« L’affiche originale est une ILLUSTRATION. Je suis un être humain réel qui a choisi de vous regarder, le spectateur, directement dans le canon de la caméra… parce que, sans mots, nous communiquons avec nos yeux », a posté Erivo sur ses histoires Instagram. « Notre affiche est un hommage et non une imitation, modifier mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer. Et c’est tout simplement profondément blessant.

Elle a poursuivi : « C’est la chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue, égale à cette horrible IA de nous en train de nous battre, égale aux gens qui posent la question : ‘Est-ce que ta merde est verte.' » Rien de tout cela n’est drôle. Rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade. Cela nous dégrade. »

Cynthia Erivo à propos des fans qui éditent l’affiche du film « Wicked » Instagram @cynthiaerivo