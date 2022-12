“J’aurais eu une crise cardiaque” – Luis Enrique “ne savait pas” que l’Espagne était brièvement absente

L’entraîneur espagnol Luis Enrique affirme qu’il ignorait que La Roja avait été momentanément éliminée de la Coupe du monde 2022 jeudi soir.

L’équipe de Luis Enrique a marqué tôt contre le Japon mais a encaissé deux buts au début de la seconde mi-temps pour aller 2-1 derrière et dans l’autre match du Groupe E, le Costa Rica a renversé un déficit d’un but pour mener l’Allemagne sur le même score.

Ce scénario plaçait provisoirement le Costa Rica dans les huitièmes de finale aux côtés du Japon, l’Espagne et l’Allemagne rentrant tous les deux à la maison – bien qu’il ait été de courte durée puisque Kai Havertz égalisait trois minutes plus tard et que l’équipe de Hansi Flick gagnait 4-2.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a déclaré : “Nous avons été éliminés pendant trois minutes ?” Je ne faisais pas attention à l’autre match, quand est-ce arrivé ? Je ne le savais pas.

“Je ne suis pas content parce que nous avons été battus par le Japon. Si j’avais su, j’aurais eu une crise cardiaque.”

Au final, l’Espagne a pris la deuxième place derrière le Japon alors que l’Allemagne et la Costa Eica sont sorties et que La Roja affrontera le Maroc en huitièmes de finale, mais Luis Enrique n’était pas d’humeur à célébrer.

“Dans le football, vous le méritez ou non et nous ne le méritions pas”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas content du tout. J’aurais aimé être au top et gagner mais en cinq minutes, le Japon en a marqué deux. Nous avons été démantelés.

“Nous n’avions aucun danger en première mi-temps, puis à la mi-temps, je leur ai dit d’être prudents car ils n’avaient rien à perdre. Nous nous sommes effondrés et ils auraient pu marquer deux buts de plus. Je ne suis pas content du tout.

“Je ne célèbre jamais les défaites donc nous n’avons rien à célébrer. Nous nous sommes qualifiés mais je n’ai rien à célébrer.”