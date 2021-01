Les utilisateurs de médias sociaux soucieux de l’environnement ont saisi l’occasion de ridiculiser les moins fortunés après que le New York Times ait publié un article sur les nouveaux diplômés d’université incapables de trouver un emploi dans l’industrie pétrolière à cause de Covid-19.

Dans son article du dimanche, le New York Times a dressé le profil de plusieurs étudiants et diplômés – qui ont étudié des sujets aussi variés que l’ingénierie pétrolière, la finance et la géologie – qui ont maintenant du mal à se lancer dans l’industrie pétrolière après avoir réduit des milliers d’emplois au milieu. la pandémie de coronavirus.

«Les compagnies pétrolières ont licencié plus de 100 000 travailleurs. De nombreuses entreprises ont fermé des raffineries et certaines ont demandé la protection contre les faillites », a noté le Times, ajoutant que de nombreux jeunes « Ne sont plus sûrs qu’il y ait une place pour eux dans l’industrie. »

Bien que les étudiants qui se sont entretenus avec le Times aient espéré susciter de la sympathie, les lecteurs et les fans des médias sociaux du journal, y compris les militants écologistes, se sont plu à se moquer de leur sort.

Des milliers de personnes meurent chaque jour, des hôpitaux pleins, des millions menacés d’expulsion, tandis que l’Arctique se transforme rapidement en piscine à débordement Rédacteurs du NYT: nous sommes vraiment inquiets du manque d’opportunités de début de carrière dans l’industrie pétrolière pic.twitter.com/725sDigZD8 – Le trench de Heshmat Alavi (@UrOrientalist) 4 janvier 2021

Personne: Vraiment, personne: NYT: La façon de comprendre la misère des jeunes travailleurs pendant la pandémie est à travers une histoire se concentrant uniquement sur les carrières perturbées spécifiquement dans l’industrie pétrolière.https: //t.co/JRSuiPoUid – Arindrajit Dube (@arindube) 4 janvier 2021

Un journaliste – qui a reçu plus de 30000 likes – a écrit Qu’il était « hurlement » chez les jeunes en question, tandis que d’autresappelé ça «Nouvelles édifiantes» et même suggéré les personnes concernées doivent apprendre à coder.

ont-ils pensé à apprendre à coder? https://t.co/IsuJUHEoCv pic.twitter.com/0erzkaVPUO – Professeur Garbage PhD (@maggieserota) 4 janvier 2021

«Je déteste quand une pandémie perturbe mes projets de cuire la terre à mort», un utilisateur s’est moqué.

« J’aurais peut-être dû étudier quelque chose avec la technologie verte, » commenta un autre.

Je déteste quand une pandémie perturbe mes plans pour cuire la terre à mort – Nick Seaver (@npseaver) 3 janvier 2021

J’aurais peut-être dû étudier quelque chose avec la technologie verte 🤷🏻‍♂️ – Alvyy (@ VOVOALVAR0) 4 janvier 2021

Oh non, comment la génération montante des vice-présidents d’entreprise d’Exxon et de Chevron va-t-elle surmonter un retard dans leur chemin vers la poursuite de notre dévastation planétaire? Https: //t.co/LbKs4P5o0S – Billy Fleming (@JooBilly) 3 janvier 2021

La pandémie de Covid-19 a frappé l’industrie pétrolière dans le monde entier, les contrats à terme pétroliers se vendant à un moment donné en territoire négatif en raison du manque de demande.

L’auteur de l’énergie lauréat du prix Pulitzer et vice-président de l’IHS Markit, Daniel Yergin, a récemment prédit que la demande mondiale de pétrole ne se redressera pas avant au moins fin 2021 ou début 2022.

