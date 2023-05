« J’aurais dû aller à Manchester United »: le regret du transfert d’Emmanuel Petit

Emmanuel Petit est une légende d’Arsenal, faisant partie de la première vague de signatures d’Arsène Wenger en 1997 qui a transformé les Gunners en champions de Premier League et en challengers les plus proches de Manchester United.

Après trois saisons réussies à Highbury, où il est devenu un membre à part entière de l’équipe de Wenger au centre du milieu de terrain aux côtés de Patrick Vieira, Petit est parti pour Barcelone en 2000. Vendu pour 7 millions de livres sterling, Petit n’a duré qu’une seule saison en Espagne avant d’être lié à un retour en Angleterre.

Manchester United, Tottenham et Chelsea sont tous intéressés par l’achat du Français, Arsenal prenant également contact pour tenter de le re-signer.

Petit a finalement opté pour Chelsea, cependant, quelque chose qu’il raconte QuatreQuatreDeux il a regretté plus tard.

« J’avais de nombreux clubs intéressés à me ramener en Angleterre [in 2001] », raconte Petit FFT. « Arsenal m’a approché mais Manchester United aussi.

« J’ai parlé à Arsène. Il voulait vraiment que je revienne, mais j’ai été honnête avec lui : j’ai dit : ‘J’apprécie et c’est très tentant, mais je n’avais pas l’impression que tu voulais que je reste quand j’ai signé pour Barcelone un an C’est comme divorcer de quelqu’un : quand on ne se sent pas désiré par lui, à quoi bon revenir en arrière ?

« J’aurais dû aller à Manchester United, car Sir Alex Ferguson m’a appelé deux fois. Nous avons eu une très bonne conversation et c’était tentant, mais encore une fois j’ai écouté ma femme. Elle voulait retourner à Londres – elle ne voulait pas vivre à Manchester – alors j’ai fait la même erreur deux fois en un an.

Petit a dû regretter sa décision quand Arsenal a remporté le titre de Premier League à la fin de la saison 2001/02, son équipe de Chelsea étant également battue par les Gunners en finale de la FA Cup.

Les trophées n’étaient pas à venir à Stamford Bridge, tandis que Manchester United a remporté un autre titre de Premier League et un trophée de la FA Cup avant sa retraite à l’été 2004.