“J’aurais aimé qu’on l’ait un peu plus longtemps” – Shaw Local

En tant que séminariste à Rome, Paul Carlson n’a jamais rencontré ni serré la main du pape Benoît XVI – “Mes coudes n’ont jamais été assez pointus pour aller au front” – mais le pontife a néanmoins fait une impression durable.

Le révérend Paul Carlson, maintenant pasteur de l’église Holy Family à Oglesby, est sorti de ces audiences papales impressionné par les remarques savantes du pontife et pris par les habitudes personnelles infatigables du pape.

“Le soir, nous faisions une pause dans nos études, descendions sur la place Saint-Pierre et voyions les lumières allumées à l’intérieur des appartements papaux”, se souvient Carlson. “C’était toujours encourageant de voir que le pape ne s’était pas couché – qu’il travaillait dur tard le soir.

“Je souhaite que nous l’ayons eu un peu plus longtemps.”

Les catholiques de la vallée de l’Illinois pleurent l’ancien pontife (2005-13), décédé samedi à 95 ans – et à seulement deux mois du 10e anniversaire de son abdication.

Bien que la décision de Benoît XVI de renoncer à la papauté éclipse toutes ses autres réalisations, il est resté dans les mémoires localement comme un auteur et théologien distingué qui a laissé sa marque sur l’Église au cours de son bref pontificat.

“Son héritage est un témoignage remarquable de l’enseignement et de la prédication de la vérité de Jésus-Christ”, a déclaré l’évêque de Peoria Louis Tylka dans un communiqué, appelant à des prières d’action de grâce pour l’héritage de Benoît ainsi que pour son repos.

« Nous sommes reconnaissants pour son témoignage de foi, plaçant sa vie entièrement entre les mains de Dieu. Confiants qu’il jouit maintenant de la récompense de son bon travail et du don de la vie éternelle gagné par le Christ, nous recommandons son âme à notre Père miséricordieux et aimant.

Sous Benoît, l’église a procédé à une mise à jour radicale de la liturgie en anglais – la réponse de paix est passée de “Et aussi avec vous” à “Et avec votre esprit” – et Benoît a élevé plus d’une douzaine d’églises américaines en basiliques, y compris Holy Hill près de Milwaukee.

L’ancien pontife a canonisé des dizaines de saints, dont plusieurs qui ont exercé leur ministère en Amérique du Nord. Ceux-ci comprenaient André Bessette, Marianne Cope, Damien de Molokai et Kateri Tekakwitha.

Peter Suarez, du Pérou, a rappelé que Benoît XVI avait lancé un effort de sensibilisation révolutionnaire avec d’autres confessions chrétiennes, telles que la Communion anglicane, qui comprend l’Église épiscopale aux États-Unis.

“C’était un pape unificateur”, a déclaré Suarez. “Nous nous souviendrons de lui comme d’un pape de l’unité et de la vérité.”

Benoît a également encouragé la célébration de la messe en latin. De nombreux paroissiens de La Salle ont pris note et ont adopté le rite traditionnel – “Cela a été une grande bénédiction pour notre famille”, a déclaré Suarez – et le révérend William Gardner célèbre une messe hebdomadaire en latin au sanctuaire de la Reine du Saint Rosaire.

“Je souhaite exprimer ma gratitude pour le soutien du pape Benoît XVI à la messe traditionnelle en latin”, a déclaré Gardner, “et je prie avec Mgr Tylka pour qu’il puisse maintenant reposer en paix”.

Benoît monta sur le trône de Pierre avec de nombreux défis à relever. L’ancien cardinal Joseph Ratzinger a été élu quelques jours avant son 78e anniversaire et avec un acte difficile à suivre. Son prédécesseur, le pape saint Jean-Paul II, avait régné pendant 27 années mouvementées et était appelé « Jean-Paul le Grand » bien avant sa canonisation neuf ans plus tard.

Au moment de la mort de Jean-Paul, Ratzinger envisageait de prendre sa retraite et n’avait aucun projet sur la papauté. Au conclave, il a reculé alors que les votes affluaient pour le faire pape et a admis avoir prié, “S’il vous plaît Dieu, pas moi.”

Néanmoins, Benoît a attiré des foules impressionnantes à ses audiences papales même si, comme l’a dit Carlson, “il n’était pas la rock star papale qu’était Jean-Paul II”. Le mot a rapidement circulé à Rome que l’humble pontife a toujours gardé son sang-froid malgré les pressions du travail.

“Les papes aussi se fâchent, mais Benoît était connu pour ne jamais s’emporter”, se souvient Carlson. “Lorsque les réunions devenaient tendues, il se taisait et choisissait ses mots avec beaucoup de soin.”