« J’aurais aimé que nous ayons plus d’occasions de faire des pièces de théâtre »

Chase a mené l’équipe avec six réceptions pour 62 yards malgré tout. Il a joué 40 des 48 snaps offensifs, mais n’a eu que ces six cibles pendant tout le match. Lorsqu’on lui a demandé si le plan de match de dimanche avait été affecté par son temps limité sur le terrain d’entraînement, Chase a renvoyé la question à son entraîneur principal.

« Je ne sais pas », a-t-il dit. « Vous devez demander à Zac (Taylor) (l’entraîneur principal des Bengals) à ce sujet, je ne sais pas. »

Zac Taylor a hoché la tête en signe de refus lorsqu’on lui a demandé si c’était effectivement le cas après la défaite 16-10.

« Nous n’avons pas eu le bon rythme », a déclaré Taylor à propos des difficultés offensives. « Je ne peux pas dire exactement ce que c’était. J’avais l’impression que nous avions un bon plan, les gars savaient quoi faire. »

Les Bengals ont eu trois possessions et ont perdu le ballon lors de leurs trois premières possessions et ont perdu le ballon près de la ligne de but lors de la seule séquence de la première mi-temps. Après un autre turnover sur un retour de punt et un turnover sur downs, le premier score du match de Cincinnati n’est arrivé qu’à la fin du troisième quart-temps.

La défense des Bengals a bien joué malgré l’inefficacité offensive, mais il y avait encore une chance de s’imposer au quatrième quart-temps. Menés de six points, Joe Burrow et ses coéquipiers ont lancé un drive potentiellement victorieux depuis leur propre ligne de 30 yards avec un peu plus de trois minutes à jouer.

Un trois-et-out a suivi après deux passes incomplètes – aucune n’étant destinée à Chase – et une courte passe au porteur du ballon Zack Moss, et Cincinnati n’a plus jamais revu le ballon après avoir confié à sa défense le soin de le récupérer avec les trois temps morts restants.

Chase a souligné ce dernier drive lorsqu’on lui a demandé quelle était la partie la plus frustrante de la défaite, mais le wideout a hâte d’effacer la déception de dimanche la semaine prochaine lorsque les Bengals se déplaceront pour affronter les Chiefs de Kansas City (1-0).