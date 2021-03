«J’aurais aimé ne jamais l’avoir rencontré! Alex Jones détruit Donald Trump dans une vidéo divulguée

Les critiques de l’ancien président Donald Trump célèbrent une vidéo montrant le fondateur d’InfoWars, Alex Jones, déclamant qu’il souhaite que les deux ne se soient jamais rencontrés, divulguée par un cinéaste à un groupe de censure.

« C’est la vérité, et je vais juste le dire: que j’aurais aimé ne jamais avoir rencontré Trump, » Jones a déclaré dans la vidéo, divulgué au groupe Hatewatch du Southern Poverty Law Center et publié mardi.

La séquence a été enregistrée en janvier 2019 par Caolan Robertson, un cinéaste engagé pour tourner un documentaire pour Jones à Austin, au Texas à l’époque.

«J’aurais aimé que cela ne se soit jamais produit. Et ce ne sont pas les attaques que j’ai subies. J’en ai tellement marre du putain de roi Donald Trump, mec. Mon dieu, j’en ai marre de lui. Et je ne fais pas ça parce que, genre, j’embrasse son putain de cul, tu sais. C’est, genre, j’en ai marre, » Ajoute Jones.

Voici la vidéo d’Alex Jones critiquant Donald Trump. Deux ans plus tard, il a exalté les mensonges qui ont conduit à la violente attaque contre le Capitole: pic.twitter.com/399CHlumjm – Michael Edison Hayden (@MichaelEHayden) 2 mars 2021

Robertson a également présenté à Hatewatch des captures d’écran de messages texte qu’il prétend provenir de Jones, où il lui demande de ne pas utiliser les images.

« S’il te plaît, ne me mets pas de merde dans le film, » Jones aurait dit. «Je ne le fais pas beaucoup. Mais quand je le fais, fais attention.

Selon d’autres allégations de Robertson, le fondateur d’InfoWars se vantait de gagner des dizaines de millions de dollars en vendant. «Pilules d ** k» à son public, un groupe qu’il a dit serait «Acheter quoi que ce soit.» Ces affirmations, cependant, ne sont pas étayées par un texte ou une vidéo, et le cinéaste dit qu’il s’agissait de remarques faites hors caméra.

« Alex Jones ne se soucie pas de la plupart des choses qu’il prétend, » Robertson a dit. «Cela montre simplement qu’il ne se soucie pas de tout ce dont il parle. Il n’aime pas Trump, mais passe ensuite devant la caméra pour parler de la façon dont Trump est le sauveur.

La relation de Jones avec Trump au cours de ses quatre années à la Maison Blanche était de haut en bas, Jones devenant de plus en plus critique à l’égard de Trump au fil du temps. Il a cependant pris la parole lors du rassemblement du 6 janvier à Washington, DC – peu de temps avant l’émeute du Capitole américain.

«Je ne sais pas comment tout cela va finir, mais s’ils veulent se battre, ils feraient mieux de croire qu’ils en ont un» Jones a dit la nuit avant l’émeute.

Les réactions à la révélation du SPLC ont principalement accusé Jones d’être un « Grifter » qui joue l’idiot pour son public mais les tient secrètement – et Trump – au mépris.

À la surprise de personne: https://t.co/eFhr2jlFz3 – Rodrigo Del Campo (@RodDelCampo) 2 mars 2021

Personne n’a plus de mépris pour les électeurs de Trump que le plus éminent du Trumpisme "dirigeants" https://t.co/LOQOOjIWhC – Max Steele (@maxasteele) 2 mars 2021

Vous pouvez dire que Jones et peu d’autres jouent juste pour leur public, mais cela pourrait être plus malade https://t.co/w64CjixhQm – Tune (@CartuneNetwerk) 2 mars 2021

Michael Edison Hayden du SPLC, auteur de l’histoire, tweeté cette «Les gens qui poussent cette droite dure, les taureaux anti-démocratiques et autoritaires ** t dans notre pays y sont presque tous pour leur propre argent et pouvoir», et cela «Dans notre culture, nous disons parfois que les gens sont des« escrocs »et des« nazis »comme s’il s’agissait en quelque sorte de distinctions distinctes.»

