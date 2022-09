“J’aurais aimé m’amuser plus avec Neymar à Barcelone”: Lionel Messi

Le capitaine argentin Lionel Messi s’est ouvert sur sa camaraderie avec son coéquipier du Paris Saint-Germain Neymar Jr et a déclaré qu’il connaissait la star brésilienne par cœur. Messi et Neymar partagent une bonne relation à la fois sur et en dehors du terrain car ils sont également qualifiés de meilleurs amis. Le duo a joué ensemble plus tôt pour Barcelone mais Neymar a quitté les Géants catalans en 2018 et cela a brisé le trident destructeur de MSN qui comprenait également l’attaquant uruguayen Luis Suarez.

Après avoir passé quatre saisons à Barcelone, Neymar a rejoint le PSG pour des frais de transfert record de 222 millions d’euros qui semblent encore irréels sur le marché des transferts d’aujourd’hui.

Messi a retrouvé le Brésilien la saison dernière lorsqu’il a dû quitter Barcelone en raison de la situation financière du club qui ne lui a pas permis de renouveler le contrat de l’Argentin. Neymar a été l’une des principales raisons pour lesquelles Messi a rejoint les géants français, car l’attaquant vedette a également convaincu le septuple vainqueur du Ballon D’or de venir à Paris alors qu’il était à la recherche d’un nouveau club.

Messi a admis qu’il aurait aimé jouer davantage avec Neymar à Barcelone, mais les choses n’ont pas bien fonctionné à ce moment-là.

« Neymar et moi nous connaissons par cœur, nous avons passé beaucoup de temps à Barcelone », a déclaré Messi à TUDN Mexico (via Get French Football News). “J’aurais aimé m’amuser plus avec lui à Barcelone, mais la vie nous a réunis à Paris.”

Le joueur de 35 ans a déclaré qu’il adorait jouer avec son bon ami Neymar au PSG.

“Nous sommes heureux d’être ensemble. J’adore jouer avec lui et être avec lui tous les jours », a-t-il ajouté.

La première saison de Messi au PSG ne s’est pas déroulée comme il l’avait prévu car les géants français n’ont pas remporté l’UEFA Champions League et ont été éliminés des huitièmes de finale après avoir subi une défaite contre le Real Madrid qui a finalement soulevé le trophée.

“C’est une compétition difficile à gagner car les meilleurs ne gagnent pas toujours, et cela se décide dans de petits détails”, a déclaré la star argentine à propos des chances du PSG. “Nous préparons l’arrivée de ces matches difficiles.”

Le PSG a enregistré une victoire dominante 2-1 lors de son premier match de la campagne UCL 2022/23 contre les géants italiens de la Juventus.

