«  J’aurais aimé l’avoir eu plus tôt  », Raveena Tandon trouve ENFIN la photo que Rishi Kapoor voulait inclure dans son autobiographie

Cela fait un peu plus d’un an que Rishi Kapoor a respiré son dernier souffle le 30 avril. L’acteur a perdu la bataille contre le cancer l’année dernière et a laissé le pays tout entier et l’industrie du cinéma hindi dans un état de choc et d’incrédulité alors qu’il partait pour sa demeure céleste. .

Et même si cela fait plus d’un an, la fraternité cinématographique manque toujours leur «Chintu», comme on l’appelait affectueusement.

Mardi, l’actrice Raveena Tandon a pris son compte Instagram pour partager une photographie en noir et blanc du mariage de l’oncle Chintu et de la tante Neetu, que l’acteur décédé avait apparemment demandé à Raveena de chercher à inclure dans son autobiographie « Khullam Khulla: Rishi Kapoor Uncensored » .

En partageant la photo, Raveena a écrit à côté d’elle que même si c’était « un peu trop tard », c’était néanmoins un « trésor » pour elle. Elle a également remercié Juhi Babbar d’avoir trouvé la photo.

À côté de la photo en noir et blanc, « J’ai trouvé un bijou. Un peu trop tard. Merci @juuhithesoniibabbar d’avoir trouvé cette photo. L’oncle Chintu n’arrêtait pas de me demander cette photo à mettre dans son autobiographie. Et certains comment j’avais perdu l’original. Je l’ai trouvé. Alors c’est moi qui suis avec l’oncle chintu, à son mariage. J’aurais aimé l’avoir eu un peu plus tôt. Néanmoins, c’est un trésor pour moi. #Treasuredmemories @ neetu54 (sic). «

Sur la photo, on peut apercevoir la petite Raveena posant Rishi Kapoor et Neetu Singh avec ses parents, le cinéaste Ravi Tandon et Veena Tandon.

Jetez un œil à l’image ici:

Dès que Raveena a posté la photo, les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour déposer de doux messages se souvenant de l’acteur décédé.

« Je pense que maman … c’est le plus mémorable n beau tournage..vraiment grâce à juhi maman trouvé un moment inoubliable..notre look est si doux », a écrit un utilisateur. « Inestimable », a écrit un autre.

Pour l’inversé, avant sa mort, Rishi était à New York pour son traitement avec Neetu. Cependant, il était revenu à Mumbai et c’est là que son dernier souffle.