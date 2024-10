J’aurais aimé connaître ces fonctionnalités de Google Translate avant de partir en vacances

Si vous partez en vacances, l’une des choses que vous voudrez faire avant de partir est de vous assurer qu’une bonne application de traduction est installée sur votre téléphone. Surtout si vous vous dirigez vers un pays où les habitants ne maîtrisent généralement pas l’anglais. C’était moi il y a un mois, alors que je m’apprêtais à passer deux semaines au Japon, un pays classé 87ème (sur 113) en maîtrise de la langue anglaise.

Je ne suis pas très doué pour apprendre de nouvelles langues, en particulier celles qui sont assez éloignées de l’anglais. Ainsi, au moment où je suis parti, j’avais seulement réussi à apprendre quelques bases de japonais pour m’aider à m’en sortir, et ne pas passer pour un gaijin grossier et ignorant. Heureusement, Google Translate pourrait combler ce vide, et bien qu’il soit encore imparfait, j’ai compris que ses compétences en traduction japonaise ont parcouru un long chemin au cours des dernières années.

Google Translate était inestimable, surtout lorsqu’il s’agissait de japonais écrit, mais je ne pouvais m’empêcher de me sentir un peu déçu par la façon dont l’application effectuait la traduction – une phrase ou une expression à la fois. Ce n’est qu’une fois rentré chez moi que j’ai réalisé que Google Translate possédait de nombreuses fonctionnalités qui me manquaient complètement.

Mode conversation

L’une des choses que je n’ai pas aimé dans l’utilisation de Google Translate à l’étranger, c’est qu’il y a beaucoup d’allers-retours, de passage de téléphone entre les participants et d’ajustement des paramètres à l’écran pour s’assurer que Google sache à partir de quelle langue traduire. Si j’avais prêté attention aux autres boutons à l’écran, j’aurais vu le bouton du mode conversation, qui résout apparemment ce problème.

Pour ma défense, chaque fois que j’avais besoin de traduire une conversation réelle, j’avais autre chose en tête. Mais il n’y a aucune excuse pour être aussi inobservateur, surtout lorsque le bouton est clairement étiqueté. Plutôt embarrassant, vraiment, et vous devriez vous assurer de ne pas commettre la même erreur que moi.

Le mode Conversation n’est pas totalement transparent, mais il facilite les conversations bidirectionnelles. Vous configurez les langues, appuyez sur le bouton Mode conversation, puis une fois que chaque participant a fini de parler, vous pouvez tout basculer en appuyant simplement sur un bouton. Mieux encore, Google Translate conserve une trace de l’intégralité de la conversation au cours de cette session. Il est donc toujours possible de vérifier les parties plus anciennes de la conversation si nécessaire.

Mode Face à Face

Si vous avez vu les applications de traduction sur les meilleurs téléphones pliables, vous aurez vu qu’elles utilisent la conception à double écran de manière très intelligente. Chaque participant dispose de son propre écran, avec des paroles traduites dans sa langue maternelle. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de passer le téléphone ou de ne pas savoir qui a dit quoi.

Samsung a fait grand bruit en apportant une fonctionnalité similaire au Galaxy S24, qui divise l’écran en deux et retourne verticalement le texte en haut de l’écran. C’est ce qu’on appelle le mode interprète et cela signifie que chaque personne voit une conversation traduite de son propre point de vue, le téléphone restant complètement immobile. Il s’avère que Google Translate peut également le faire, avec quelque chose appelé mode Face à Face.

Cela fonctionne exactement de la même manière, et une fois le mode conversation ouvert, appuyez sur l’icône Face à Face en haut de l’écran. Tout ce qu’une personne doit faire est d’appuyer sur l’icône du microphone lorsque c’est son tour de parler, et Google Translate comblera les lacunes.

Ce n’est peut-être pas le genre de fonctionnalité dont vous aurez besoin dans un dépanneur ou dans un petit endroit, mais si vous avez besoin d’avoir une conversation prolongée, cela pourrait facilement rendre l’ensemble du processus beaucoup moins indolore. Surtout s’il y a une surface plane, comme une table, à proximité sur laquelle vous pouvez poser votre téléphone.

La seule fonctionnalité sans laquelle je n’aurais pas pu vivre

Au final, peu importait que je ne connaisse pas ces deux fonctionnalités, même si elles m’auraient rendu la vie bien plus facile. Il s’est avéré que le niveau d’anglais dans les grandes villes japonaises est meilleur que ce qu’on me laissait croire et que les problèmes de communication n’étaient pas trop courants. Cependant, il y avait une fonctionnalité sans laquelle je n’aurais certainement pas pu me passer : Google Lens.

Google Translate dispose d’une fonctionnalité de traduction par appareil photo depuis plusieurs années maintenant, mais le développement initial de cette fonctionnalité était assez loin de ce que Google Lens peut gérer aujourd’hui. Étant donné que les kanji japonais sont bien plus étrangers (pour ne pas dire compliqués) que l’alphabet romain auquel je suis habitué, j’ai dû utiliser l’outil de traduction de Lens tous les jours.

Comme je n’ai pas vraiment quitté les villes, de nombreux panneaux officiels étaient traduits en anglais (aux côtés du chinois et du coréen dans de nombreux cas). Très utile si vous essayez de naviguer dans les transports en commun, mais une fois que vous quittez la gare ou les zones très touristiques, tout revient au japonais – comme on peut s’y attendre. Même quelque chose d’aussi simple que la télécommande du téléviseur était entièrement écrit en japonais et les icônes n’étaient pas toutes aussi familières qu’on pourrait l’imaginer.

Au cours de mon voyage, j’ai dû traduire des menus, des enseignes de magasins, des étiquettes de produits alimentaires, des reçus, des panneaux routiers, etc. Quand on ne connaît pas une seule lettre de l’alphabet local, la possibilité de tout traduire en appuyant simplement sur un bouton est presque magique.

Autres fonctionnalités utiles de Google Translate

Traduction hors ligne : Lier vos capacités de traduction à la force des signaux 4G locaux n’est pas toujours idéal. D’autant plus si votre opérateur n’offre pas d’itinérance gratuite, car il n’y aura pas toujours de Wi-Fi gratuit. Les modules linguistiques hors ligne de Google Translate signifient qu’il a toujours accès à une langue spécifique même si vous n’êtes pas connecté à Internet.

Traduction manuscrite : Bien que ce soit certainement beaucoup plus spécialisé que les autres, et que ce ne soit pas le genre de chose dont j’imagine avoir besoin, Google Translate offre une fonction d’écriture manuscrite et cela fonctionne étonnamment bien, tant que vous n’essayez pas de dessiner des kanji avec zéro précédent. expérience.

L’avenir de Google Traduction

Une chose que nous avons lentement commencé à constater est la volonté de traduire différentes langues sur des appareils autres que les téléphones. Apple Watch dispose désormais d’une application de traduction grâce à watchOS 11, tandis que Samsung a ajouté Fonctionnalités de traduction basées sur l’IA vers certains Galaxy Buds — y compris une version du mode Interprète sur le Écouteurs Galaxy3 et Bourgeons3 Pro .

Google n’a pas vraiment fait quelque chose de tel, malgré la sortie des toutes nouvelles Pixel Watch 3 et Pixel Buds Pro 2 au cours des deux derniers mois. Étant donné que 2024 a vu beaucoup de progrès vers l’IA Gemini, vous auriez espéré que Google ajouterait autant de fonctionnalités basées sur l’IA dans autant d’endroits que possible. Étant donné que la traduction est si utile et utilise déjà l’IA, on pourrait penser que ce serait le choix parfait.

Disposer de moyens plus nombreux et plus simples de traduire différentes langues ne peut être qu’une bonne chose, surtout si cela signifie que vous n’avez pas besoin de sortir votre téléphone et de charger une application dédiée. Espérons que Google y trouve du sens et ajoute des fonctionnalités de traduction sur certains de ses appareils non téléphoniques. Bon sang, je me contenterais d’une version officielle de Google Translate sur Wear OS, même si elle n’est pas aussi riche en fonctionnalités que l’application téléphonique.