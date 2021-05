«  J’aurais aimé ce maillot  »: les noms de Lionel Messi ne demandent pas aux légendes brésiliennes Ronaldo et Roberto Carlos d’échanger comme plus grand regret

Le buteur du record du Barça a joué contre le premier Ronaldo et son compatriote icône Roberto Carlos à plusieurs reprises au début de sa carrière, y compris à El Clasico entre son équipe et le Real Madrid, lorsque le duo a joué pour les rivaux des géants espagnols.

Maintenant connu pour être l’homme avec lequel chaque joueur veut échanger des maillots à la fin des matchs auxquels il est impliqué, Messi souhaite toujours qu’il ait demandé aux vainqueurs de la Coupe du monde 2002 d’échanger avec lui alors qu’il était une sensation émergente et qu’ils étaient des génies établis.

«N’ayant pas demandé de chemises auparavant à des joueurs, j’ai joué quand j’étais enfant», il a concédé, lorsqu’on lui a demandé par Diario Ole ce qu’il regrette. « Comme le Brésilien Ronaldo, Roberto Carlos – des joueurs que j’ai affrontés et aujourd’hui je dis: » J’aurais aimé avoir ce maillot. « »

Plus d’une décennie plus tard, le magicien Messi est passé d’un adolescent précoce à un père de trois enfants et sans doute le plus grand joueur des temps modernes.

« J’ai la chance d’être avec eux pratiquement toute la journée, de pouvoir les emmener à l’école, aller les chercher, les emmener au football, à d’autres activités et j’adore ça », a déclaré le joueur de 33 ans, discutant de la vie avec ses fils Thiago, Ciro et Mateo en plaisantant « parfois tu veux les tuer ».

« Ce que j’aime le plus, c’est de me réveiller, de prendre le petit-déjeuner avec eux. J’ai eu la chance d’avoir un groupe de [fellow school] parents.

« Nous avons commencé avec Thiago, qui a été le premier à aller à l’école, à se faire des amis – et il a un très bon groupe, les parents aussi. C’est normal maintenant. [for them to] voyez-nous, réunissez-vous. Et je suis un parent de plus. «

Les moments moins normaux d’être l’un des athlètes les plus célèbres du monde frustrent parfois Messi.

« Plus que tout … vous voulez passer inaperçu et aller là où il y a beaucoup de monde ou dans un centre commercial, là où c’est plus compliqué, » il a dit.

« Il y a des moments où vous voulez être sans cette pression. Et vous êtes [thought of as] fou parce que vous ne voulez croiser personne.

« Thiago n’aime pas ça: il n’aime pas être reconnu. Son personnage est très timide et il a du mal. »

Loin des regards indiscrets, Messi a avoué savourer les parties de paddle-tennis – une version plus compacte et modifiée du jeu traditionnel – avec le bras droit Pepe Costa et a déclaré qu’un accord de parrainage avait influencé l’évolution de ses poils coiffés.

«Le problème de la barbe était que je me rasais depuis longtemps. J’étais avec Gillette et ils m’ont dit de me raser le plus possible.

«Puis j’ai dit:« Je ne me rase plus ». Puis à la Copa America 2016, il y en avait beaucoup avec des barbes et je … l’ai laissée. La pensée m’a saisi que je pouvais soit la sortir, soit la faire pousser longtemps. «

Les fans de Barcelone qui espèrent que Messi prolongera son contrat cet été trouveront des encouragements dans son évaluation élogieuse de l’effet de la victoire de la principale coupe nationale espagnole plus tôt cette année.

« La vérité est que la Copa del Rey était spéciale, » dit Messi. « Le club vient de quelques années où nous n’avions pas passé un bon moment en raison de [bad] résultats et [a lack of] titres.

« Parce que c’est un très jeune vestiaire, avec de nombreux [members] et de nouvelles personnes, cette Copa del Rey pour le vestiaire a été un tournant – et très important. «