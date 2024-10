Jaunes universitaires | UrbainToronto

TwinHuey, contributeur du Forum UrbanToronto, a mis son drone en mode panorama pour cette photo regardant vers le sud-est, au-dessus du campus St George de l’Université de Toronto, en direction des tours des rues Yonge et Bay, et du centre financier de la ville au loin. Au premier plan, le vert et le bleu artificiels du terrain du Varsity Centre prennent de l’importance, alors même qu’une grue toujours aussi mince et haute se tient au centre, les membres de son mât et de sa flèche peints en rouge se dissolvant quelque peu dans les paysages urbains pixellisés derrière elle. . À ses pieds, l’Academic Wood Tower de l’UofT s’élève, tandis que les arbres des environs et les sedums au sommet du Goldring Center adjacent commencent à virer au jaune et aux autres couleurs de l’automne.

Vue vers le sud-est depuis le Varsity Centre de l’Université de Toronto, image de TwinHuey, contributeur du Forum UrbanToronto

